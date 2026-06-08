NFL NFL: Walker signiert Chiefs-Helme – Fans zahlen ein Vermögen Videoclip • 01:18 Min Link kopieren Teilen

Drake Maye war das Gesicht des überraschenden Patriots-Erfolges in der vergangenen Saison. Laut Offensive Coordinator Josh McDaniels hat sich der Quarterback in der Offseason sogar noch weiter verbessert.

Von 4-13 zu 14-3. Der Turnaround, den die New England Patriots in der vergangenen Saison hingelegt haben, war nichts anderes als beeindruckend. Dafür hauptsächlich verantwortlich war die Leistungsexplosion von Quarterback Drake Maye. Maxx Crosby will mit Las Vegas Raiders nach geplatztem Trade angreifen - "das ist Schnee von gestern" Nach einer vielversprechenden Rookie-Saison legte der 23-Jährige in seiner zweiten NFL-Spielzeit erheblich nach und landete im MVP-Voting nur eine Stimme hinter Matthew Stafford. Wenn es nach Offensive Coordinator Josh McDaniels geht, hat Maye in den vergangenen Monaten sogar noch eine Schippe draufgelegt: "Diese Offseason ist anders als die letzte", erklärte der 50-Jährige.

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New England Patriots: Drake Maye "hat eine großartige Einstellung" "Letzte Offseason haben wir erst die Sprache kennengelernt und gelernt, wie man sich in einem Offensivsystem bewegt. Dieses Jahr versuchen wir, darauf aufzubauen und dann zur nächsten Phase, zur nächsten Stufe überzugehen - in seinem Fall ist das natürlich die Position des Quarterbacks. Er weiß verdammt viel mehr als letztes Jahr um diese Zeit", betonte McDaniels. Trade von A. J. Brown - mit den Patriots wird auch im nächsten Jahr zu rechnen sein - Kommentar Und weiter: "Er hat eine großartige Einstellung. Es macht jeden Tag riesigen Spaß, mit ihm zusammen zu sein. Es macht genauso viel Spaß wie letztes Jahr, aber es ist eine noch intensivere Version." Maye wurde 2024 an dritter Stelle gedraftet und ging als Backup hinter Jacoby Brissett in seine erste NFL-Saison. Nach nur einem Sieg aus fünf Spielen und der statistisch schlechtesten Offense der Liga wurde er in der 6. Woche zum Starter ernannt. Nach dem die Patriots die Saison mit einer Bilanz von 4-13 abschlossen hatten, folgte in der vergangenen Spielzeit die überraschende Wende: Am Ende schaffte es die Franchise bis in den Super Bowl, in dem man am Ende jedoch deutlich gegen die Seattle Seahawks verlor (13:29).

New England Patriots verpflichten zwei neue Top-Receiver für Drake Maye In dieser Offseason hat die Franchise einen großen Fokus darauf gesetzt, ihrem Quarterback weitere Anspielstationen zu beschaffen: Mit Romeo Doubs und A.J. Brown kamen gleich zwei Top-Receiver nach New England. Gerade das Profil von Brown passt perfekt zu den tiefen Bällen des 23-Jährigen. Diese Verstärkungen sind aber auch dringend notwendig, wenn man bedenkt, dass die Patriots in der kommenden Saison einen der schwersten Spielpläne der Liga haben werden. Dann kann Drake Maye zeigen, dass seine starke Saison samt zweiten Platz bei der MVP-Wahl alles andere als nur Zufall war. Auch interessant: Warum A.J. Brown und die New England Patriots perfekt zueinander passen

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