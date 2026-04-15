NFL - New York Giants und Dexter Lawrence II: Tischtuch zerschnitten?

NFL NFL-Insider sicher: Diese Stars heben 2026 ab Videoclip • 04:37 Min Link kopieren Teilen

Kommt es jetzt zum Trade? Die Gespräche zwischen den New York Giants und Dexter Lawrence II sind wohl abgebrochen worden.

Die New York Giants und Dexter Lawrence II gehen wohl getrennte Wege. Wie das "NFL Network" berichtete, sind beide Parteien in den Vertragsverhandlungen in eine "Sackgasse" geraten. Bei den "New York Daily News" hieß es wenig später, die Gespräche seien abgebrochen worden.

Nun soll es rund um den Draft in der kommenden Woche eine Lösung geben, indem die Giants im Idealfall für einen Trade des Defensive Tackle einen entsprechenden Gegenwert erhalten. Und Lawrence müsste dann von seinem neuen Team mit einem neuen Vertrag ausgestattet werden. Dexter Lawrence II fordert Trade und schwänzt Offseason-Programm Einen Trade hatte Lawrence bereits Anfang April gefordert und auf das freiwillige Offseason-Programm bislang verzichtet. Die Giants wiederum hatten betont, ihn eigentlich halten zu wollen. Bereits in den vergangenen beiden Offseasons hatten beide Seiten versucht, einen neuen Vertrag auszuhandeln.

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