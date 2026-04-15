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NFL - New York Giants und Dexter Lawrence II: Tischtuch zerschnitten?
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 04:37 Min
Kommt es jetzt zum Trade? Die Gespräche zwischen den New York Giants und Dexter Lawrence II sind wohl abgebrochen worden.
Die New York Giants und Dexter Lawrence II gehen wohl getrennte Wege.
Wie das "NFL Network" berichtete, sind beide Parteien in den Vertragsverhandlungen in eine "Sackgasse" geraten. Bei den "New York Daily News" hieß es wenig später, die Gespräche seien abgebrochen worden.
Nun soll es rund um den Draft in der kommenden Woche eine Lösung geben, indem die Giants im Idealfall für einen Trade des Defensive Tackle einen entsprechenden Gegenwert erhalten. Und Lawrence müsste dann von seinem neuen Team mit einem neuen Vertrag ausgestattet werden.
Einen Trade hatte Lawrence bereits Anfang April gefordert und auf das freiwillige Offseason-Programm bislang verzichtet. Die Giants wiederum hatten betont, ihn eigentlich halten zu wollen.
Bereits in den vergangenen beiden Offseasons hatten beide Seiten versucht, einen neuen Vertrag auszuhandeln.
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New York Giants: Interessenten für Lawrence
Lawrences Vertrag läuft noch zwei Jahre, 2026 würde er rund 20 Millionen Dollar bekommen. Zum Vergleich: Der bestbezahlte Defensive Tackle ist Chris Jones, der bei den Kansas City Chiefs 31,7 Millionen Dollar pro Jahr bekommt.
Der 28-jährige Lawrence, der von den Giants im Draft 2019 an 17. Stelle ausgewählt wurde, kommt in seiner Karriere auf 30,5 Sacks, fünf erzwungene Fumbles und eine Interception. Dreimal wurde er in den Pro Bowl gewählt und zweimal ins Second-Team All-Pro berufen. Seine Saison 2025 verlief mit einem halben Sack und acht Quarterback-Hits allerdings enttäuschend.
Interessenten soll es einige geben, als mögliche Abnehmer gelten unter anderem die Cincinnati Bengals, die Chicago Bears oder die Jacksonville Jaguars.
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