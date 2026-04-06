Dexter Lawrence II will weg: Der Defensive Tackle hat von den New York Giants einen Trade gefordert. Der neue Head Coach John Harbaugh bleibt aber weiterhin optimistisch.

Hiobsbotschaft für John Harbaugh: Der neue Head Coach der New York Giants musste beim Trainingsauftakt am Dienstag auf einen seiner Leistungsträger verzichten - womöglich sogar für immer.

Denn Defensive Tackle Dexter Lawrence II fordert laut "ESPN" einen Trade. Deshalb wird er das Offseason-Programm der Giants auslassen, wie es weiter heißt.

Harbaugh zeigte sich in einem Videocall mit Reportern dennoch optimistisch, dass man die Angelegenheit klären könne: "Das werden wir sehen. Ich glaube, die Chancen (auf eine Rückkehr, Anm. d. Red.) stehen gut, denn – wenn ich für die Giants spreche – wir wollen Dexter hier haben, und ich glaube, Dexter möchte hier sein. Und das ist eine gute Ausgangslage."

"Wie wichtig ist er? Extrem wichtig", hatte Harbaugh bereits im Februar über den 28-Jährigen gesagt: "Er ist super, super wichtig. Er ist ein Eckpfeiler – eigentlich nicht nur ein Eckpfeiler, eher der zentrale Pfeiler. Er steht genau in der Mitte. Ein sehr großer Pfeiler, und dazu ein extrem aktiver, athletischer."