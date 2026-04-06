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NFL – New York Giants: Dexter Lawrence II fordert Trade und schwänzt Offseason-Programm - Head Coach John Harbaugh reagiert
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:26 Min
Dexter Lawrence II will weg: Der Defensive Tackle hat von den New York Giants einen Trade gefordert. Der neue Head Coach John Harbaugh bleibt aber weiterhin optimistisch.
Hiobsbotschaft für John Harbaugh: Der neue Head Coach der New York Giants musste beim Trainingsauftakt am Dienstag auf einen seiner Leistungsträger verzichten - womöglich sogar für immer.
Denn Defensive Tackle Dexter Lawrence II fordert laut "ESPN" einen Trade. Deshalb wird er das Offseason-Programm der Giants auslassen, wie es weiter heißt.
Harbaugh zeigte sich in einem Videocall mit Reportern dennoch optimistisch, dass man die Angelegenheit klären könne: "Das werden wir sehen. Ich glaube, die Chancen (auf eine Rückkehr, Anm. d. Red.) stehen gut, denn – wenn ich für die Giants spreche – wir wollen Dexter hier haben, und ich glaube, Dexter möchte hier sein. Und das ist eine gute Ausgangslage."
"Wie wichtig ist er? Extrem wichtig", hatte Harbaugh bereits im Februar über den 28-Jährigen gesagt: "Er ist super, super wichtig. Er ist ein Eckpfeiler – eigentlich nicht nur ein Eckpfeiler, eher der zentrale Pfeiler. Er steht genau in der Mitte. Ein sehr großer Pfeiler, und dazu ein extrem aktiver, athletischer."
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New York Giants: Lawrence verliert 500.000 Dollar
Bereits in den vergangenen beiden Offseasons haben beide Parteien versucht, einen neuen Vertrag auszuhandeln.
Lawrences Vertrag läuft noch zwei Jahre, 2026 würde er 20 Millionen Dollar bekommen. Durch seinen Verzicht auf das Training geht dem einstigen First-Round-Pick ein Bonus von 500.000 Dollar durch die Lappen.
Die Hoffnung, dass neues Personal in den Führungspositionen für Bewegung sorgen könnte, hat sich jetzt erst einmal zerschlagen.
Der 28-Jährige, der von den Giants im Draft 2019 an 17. Stelle ausgewählt wurde, kommt in seiner Karriere auf 30,5 Sacks, fünf erzwungene Fumbles und eine Interception. Dreimal wurde er in den Pro Bowl gewählt und zweimal ins Second-Team All-Pro berufen. Seine Saison 2025 verlief mit einem halben Sack und acht Quarterback-Hits allerdings enttäuschend.
In dieser Woche starten die zehn Teams mit dem freiwilligen Programm, die mit einem neuen Head Coach in die neue Saison gehen, darunter auch die Giants.
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