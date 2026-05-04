Nummer-1-Pick Fernando Mendoza verzichtet darauf, mit seinen ehemaligen Teamkollegen dem US-Präsidenten einen Besuch abzustatten.

Fernando Mendoza, seines Zeichens Nummer-1-Pick der Las Vegas Raiders im vergangenen NFL Draft, verzichtet darauf, seine ehemaligen Teamkollegen ins Weiße Haus zu begleiten.

Am 11. Mai werden die Indiana Hoosiers als College-Champion den üblichen Besuch in Washington bei US-Präsident Donald Trump absolvieren. Auch der Heisman-Trophy-Gewinner wurde gefragt, ob er die Reise mit antreten will.

In seiner Antwort, einer Absage, gab er laut US-Medien fälschlicherweise an, der Termin falle mit dem Beginn des organisierten Mannschaftstrainings der Raiders zusammen. Dieses startet jedoch erst eine Woche später.