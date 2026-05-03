Browns-Quarterback Shedeur Sanders feiert einen großen persönlichen Erfolg abseits der NFL.

Vor seiner zweiten NFL-Saison hat Browns-Quarterback Shedeur Sanders einen Erfolg abseits des Spielfelds gefeiert.

Am Samstag kehrte der Spielmacher an die University of Colorado Boulder zurück, um an der Abschlussfeier teilzunehmen und sein Diplom in Soziologie entgegenzunehmen.

In einem via Social Media geposteten Video der Colorado Buffaloes zeigte sich Sanders mit unzähligen anderen Absolventen. "Was geht? Wir sind bei der Abschlussfeier. Das nennt man Spitzenleistung, Mann. Das ist Spitzenleistung", ist dabei vom 24-Jährigen zu hören.