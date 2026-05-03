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NFL: Browns-Quarterback Shedeur Sanders schließt Studium ab
Veröffentlicht:von ran.de
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NFL: Akademiker! Shedeur Sanders feiert Bestnote
Videoclip • 01:15 Min
Browns-Quarterback Shedeur Sanders feiert einen großen persönlichen Erfolg abseits der NFL.
Vor seiner zweiten NFL-Saison hat Browns-Quarterback Shedeur Sanders einen Erfolg abseits des Spielfelds gefeiert.
Am Samstag kehrte der Spielmacher an die University of Colorado Boulder zurück, um an der Abschlussfeier teilzunehmen und sein Diplom in Soziologie entgegenzunehmen.
In einem via Social Media geposteten Video der Colorado Buffaloes zeigte sich Sanders mit unzähligen anderen Absolventen. "Was geht? Wir sind bei der Abschlussfeier. Das nennt man Spitzenleistung, Mann. Das ist Spitzenleistung", ist dabei vom 24-Jährigen zu hören.
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Shedeur Sanders ahmt seinen Vater Deion nach
Sanders, Sohn von Buffaloes-Head-Coach und NFL-Legende Deion Sanders, stellte zudem eines der legendärsten Bilder seines Vaters nach. Vor Super Bowl XXIX war Deion Sanders auf einem Bild zu sehen, wie er sich Spielaufnahmen ansah – mit dem ausgebreiteten 49ers-Trikot vor ihm auf dem Boden.
Sanders Junior ahmte diesen Moment nun nach, auf seine ganz eigene Weise. Mit nacktem Oberkörper blickt der Quarterback auf seinen Talar und seine Abschlusshut.
Sanders wurde im NFL Draft 2025 von den Cleveland Browns an Position 144 ausgewählt. Vor Beginn der neuen Saison konkurriert er mit Deshaun Watson um den Posten als Starting Quarterback.
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