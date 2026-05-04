NFL NFL-Quiz: Teste dein Rookie-Wissen! Videoclip • 07:21 Min Link kopieren Teilen

Der NFL Draft hatte in der ersten Runde einige Trades zu bieten. Vor allem die Dallas Cowboys waren sehr aktiv: Sie tradeten gleich beide Erstrunden-Picks. Dabei wäre bei einem Pick sogar fast die Zeit abgelaufen.

Die NFL bietet um den Draft immer wieder spannende Insides, wie Teams ihre Spieler auswählen. Dabei gewährt die Liga auch Einblick in Trade-Gespräche. Vor allem die Dallas Cowboys waren in diesem Jahr in der ersten Runde sehr aktiv und lieferten mit dem Trade mit den Philadelphia Eagles rund um Wide Receiver Makai Lemon einen der kuriosesten Momente, da dieser bereits von den Pittsburgh Steelers angerufen worden war. "ESPN" veröffentlichte dazu jetzt in der Doku "The Pick is in", wie die Cowboys aktiv den Philadelphia Eagles den Trade für den 20. Pick angeboten haben.

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Dallas Cowboys: Zeitstress bei Trade mit Miami Dolphins Noch bevor die Cowboys für Lemon tradeten, fädelten sie mit den Miami Dolphins einen Uptrade ein, um Safety Caleb Downs mit dem 11. Pick zu verpflichten. Dabei gingen die Verhandlungen so lang, dass Dallas fast die Zeit abgelaufen wäre. Mit unter zehn Sekunden gab Executive Vice President Stephen Jones den Pick gerade so noch in der Zeit ab - anschließend brach großer Jubel bei der Franchise aus.

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Dallas Cowboys wollten eigentlich beide Erstrunden-Pick mit Cleveland Browns tauschen Die Dokumentation zeigt zudem, dass Dallas ihren 12. Pick ursprünglich eigentlich an ein anderes Team für einen Uptrade abgeben wollte: Die Cleveland Browns. Die Franchise überlegten es sich, bevor sie das Angebot jedoch ablehnte, bei dem die Cowboys neben dem 9. Pick zusätzlich den 24. Pick erhalten und dafür die Picks Nr. 12 und 20 sowie einen Pick in der fünften Runde abgegeben hätten.

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