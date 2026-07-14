NFL - Patrick Mahomes geschlagen: NFL-Verantwortliche stellen Quarterback-Ranking auf

Auf Joyn ansehen NFL: Patrick Mahomes überrascht Kinder bei Werbedreh Videoclip • 01:22 Min Link kopieren Teilen

Wie in jedem Jahr wählen NFL-Verantwortliche die besten Quarterbacks der Liga. Dabei gibt es einen Wechsel an der Spitze, außerdem fallen Joe Burrow und Lamar Jackson zurück.

Die neue NFL-Saison wirft allmählich ihre Schatten voraus, in wenigen Tagen starten die Mannschaften mit den Training Camps die heiße Phase der Vorbereitung. Kurz bevor es losgeht, hat "ESPN" ihre traditionelle Quarterback-Umfrage unter NFL-Verantwortlichen wie Trainern, General Managern und Scouts durchgeführt, um ein Ranking zu erstellen. Bei der Rangliste gibt es einige Überraschungen: Josh Allen verdrängt Patrick Mahomes von der Spitze, außerdem schiebt sich Matthew Stafford vor Joe Burrow und Lamar Jackson und Jalen Hurts oder Jayden Daniels verpassen die Top 10. Wer die Stimmen verteilt hat, bleibt anonym. Allens Übernahme der Top-Platzierung begründet ein namentlich nicht genannter GM wie folgt: "Er ist der Spieler, den man am wenigsten stoppen kann, wenn er sein A-Game liefert. Außerdem hat er zuletzt seine Turnovers reduziert."

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Patrick Mahomes nur auf Platz zwei, Stafford überholt Burrow und Jackson Nach drei Spielzeiten in Folge muss sich Mahomes dieses Jahr mit Platz zwei zufrieden geben. Dabei wurde der Chiefs-Quarterback sogar häufiger an die Spitze gewählt, Allen hat dafür deutlich mehr Stimmen in den Top 3 bekommen, während Mahomes zu oft aus dieser rausgelassen wurde. "Ich glaube die Hits haben sich zuletzt schon auch vor der Verletzung bemerkbar gemacht. Er ist nicht der Größte und hat zuletzt viele harte Hits kassiert", wird ein NFL-Coordinator zitiert. Matthew Stafford komplettiert die Top 3 und springt damit gleich um drei Plätze, nachdem er 2025 auf Platz sechs gewählt wurde. 17 Prozent der Voter sehen Stafford sogar als besten Quarterback der Liga an. "Niemand hat in der vergangenen Saison besser gespielt - und es war nicht mal knapp", sagte ein Head Coach über den Rams-Quarterback. Dahinter folgen Joe Burrow und Lamar Jackson. Beide fielen jeweils um einen Platz - auch wegen anhaltender Verletzungen. Spielerisch sind beide Quarterbacks über jeden Zweifel erhaben. "Kein Quarterback bewegt sich so gut in der Pocket wie er", wird ein Scout zu Burrow zitiert. Bei Jackson sind die Coaches von seinen Qualitäten als Passer überzeugt. "Seine Verbesserungen sind wirklich beeindruckend", sagte ein Coach. "Zuvor hab ich ihn als Passer nicht wirklich respektiert, aber das letzte Mal, als wir auf ihn trafen, hat er uns mit seinem Arm auseinander genommen."

Drei Quarterbacks steigen auf Hinter Jackson folgen Dak Prescott, Justin Herbert, Drake Maye, Jared Goff und Caleb Williams. Während Herbert und Goff ihre Positionen aus der vergangenen Spielzeit verteidigen konnten, sind Prescott, Maye und Williams allesamt neu im Ranking. Neben Daniels und Hurts fällt Baker Mayfield aus der Top 10. Außerdem haben Brock Purdy, Sam Darnold, Jordan Love, Trevor Lawrence, Bo Nix, C.J. Stroud und Daniel Jones stimmen erhalten, für die besten zehn hat es aber nicht gereicht.

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