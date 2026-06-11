American Football
NFL: Kansas City Chiefs statten Patrick Mahomes mit Rekordvertrag aus
Aktualisiert:von SID/ran.de
NFL
NFL: Patrick Mahomes zurück im Training - mit Kniebandage
Videoclip • 01:29 Min
Rekordgage für den Star-Quarterback: Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs haben sich auf eine Vertragsverlängerung mit einem NFL-Höchstwert von 504,75 Millionen US-Dollar geeinigt. Das gab Mahomes' Agentur Equity Sports am Mittwoch bekannt.
"Er ist unser QB1, und den kriegt ihr nicht".
So verkünden die Kansas City Chiefs die spektakuläre Vertragsverlängerung ihres Superstar-Quarterbacks Patrick Mahomes. Der ohnehin bis 2031 geltende Vertrag wurde samt einer ordentlichen Gehaltsspritze um zwei weitere Jahre bis 2033 verlängert.
Dabei verdient Mahomes ab 2027 durchschnittlich rund 64 Millionen Dollar pro Saison. Damit überholt er Dak Prescott, der 2024 die 60-Millionen-Dollar-Marke knackte. Bis 2030 ist der Vertrag vollständig garantiert.
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Patrick Mahomes lässt Konkurrenz weit zurück
"In den vergangenen zehn Jahren ist Patrick zu einer der ikonischsten und beliebtesten Persönlichkeiten im Sport geworden", sagte Chiefs-Eigentümer Clark Hunt bei "ESPN/NFL Network". "Er hat unsere Franchise zu fünf Super-Bowl-Teilnahmen und drei Titeln geführt, maßgeblich dazu beigetragen, die Marke der Chiefs zu prägen und Kansas City weltweit ins Rampenlicht zu rücken. Darüber hinaus ist er ein herausragendes Vorbild in der Gemeinschaft. Patrick ist ein Ausnahmetalent seiner Generation und ein großartiger Mensch. Ich freue mich sehr darauf, dass er unser Team auch in Zukunft anführen wird."
Mahomes hatte im Juli 2020 einen damaligen Rekordvertrag über 450 Millionen US-Dollar (plus mögliche Bonuszahlungen von 50 Millionen US-Dollar) unterzeichnet, der ihn bis 2031 an die Chiefs band. Der Klub hat den Vertrag mehrfach umstrukturiert, um Mahomes' Gehaltsbelastung auf das Team zu reduzieren.
Mit der Verlängerung ist Mahomes nun mindestens drei Jahre länger unter Vertrag als jeder andere Quarterback in der NFL. Inklusive Boni kann sich der neue Vertrag sogar auf bis zu 522,25 Millionen Dollar belaufen - fast 200 Millionen Dollar mehr als Josh Allen, der mit 330 Millionen Dollar den zweitgrößten Vertrag nach Gesamtvolumen besitzt.