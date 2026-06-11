NFL NFL: Patrick Mahomes zurück im Training - mit Kniebandage Videoclip • 01:29 Min Link kopieren Teilen

Rekordgage für den Star-Quarterback: Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs haben sich auf eine Vertragsverlängerung mit einem NFL-Höchstwert von 504,75 Millionen US-Dollar geeinigt. Das gab Mahomes' Agentur Equity Sports am Mittwoch bekannt.

"Er ist unser QB1, und den kriegt ihr nicht". So verkünden die Kansas City Chiefs die spektakuläre Vertragsverlängerung ihres Superstar-Quarterbacks Patrick Mahomes. Der ohnehin bis 2031 geltende Vertrag wurde samt einer ordentlichen Gehaltsspritze um zwei weitere Jahre bis 2033 verlängert. Dabei verdient Mahomes ab 2027 durchschnittlich rund 64 Millionen Dollar pro Saison. Damit überholt er Dak Prescott, der 2024 die 60-Millionen-Dollar-Marke knackte. Bis 2030 ist der Vertrag vollständig garantiert.

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