American Football
NFL: Pittsburgh Steelers entlassen Assistenztrainer nach nur wenigen Monaten
Aktualisiert:von Malte Ahrens
NFL
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Videoclip • 07:25 Min
Die Pittsburgh Steelers haben ihren Spezial-Teams-Trainer Derius Swinton II nach nur wenigen Monaten im Amt bereits entlassen.
In der NFL hat es bereits die erste Entlassung der Saison gegeben. Die Pittsburgh Steelers haben ihren Special-Teams-Coach Derius Swinton II nach nur kurzer Zeit entlassen.
Laut "ESPN" habe der erfahrene Trainer gegen die Franchise-Richtlinien verstoßen. Konkreter wollte man sich dazu nicht äußern und Swinton selbst hat auf Anfragen keine Antwort gegeben.
Swinton war als Ergänzung vom neuen Trainer Mike McCarthy gekommen. In der NFL arbeitete er bereits als Assistant Coach für sieben verschiedene Teams.
Zuletzt war er von 2023 bis 2025 bei den Las Vegas Raiders.
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