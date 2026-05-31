NFL NFL: Dart, Carter, und Harbaugh reagieren auf Trump-Kontroverse Videoclip • 06:21 Min Link kopieren Teilen

Die New York Giants sind in der Offseason von unfassbarem Verletzungspech verfolgt. Bereits der dritte Spieler zieht sich in der Vorbereitung offenbar die gleiche Horror-Verletzung zu.

Das Verletzungspech bei den New York Giants nimmt mittlerweile verrückte Ausmaße an. Wie "ESPN" berichtet, hat sich Gunner Olszewski im Training am Freitag offenbar einen Achillessehnenriss zugezogen. "Sie sind alle Verlierer": Trump schießt gegen Dart-Kritiker Damit wäre der Wide Receiver bereits der dritte Spieler der Franchise, der sich diese schwere Verletzung in der Vorbereitung zugezogen hat. Defensive Lineman Roy Robertson-Harris hat sich in der vergangenen Woche bei einem Indoor-Training einen Achillessehnenriss zugezogen, Cornerback und Undrafted Thaddeus Dixon bereits zuvor in der Offseason.

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New York Giants: Coach Harbaugh nennt Details zu Olszewski-Verletzung "Das war eine Art Richtungswechsel ohne Kontakt auf dem Rasen", erklärte Head Coach John Harbaugh: "Das war sehr enttäuschend." Der erfahrene Wide Receiver und Returner ging dem Bericht zufolge gegen Ende des Trainings zu Boden und griff sich sofort an sein rechtes Bein. Als er daraufhin auf einer Trage vom Feld gefahren wurde, ballte er offenbar frustriert die Faust. Weitere Untersuchungen sollen für Klarheit sorgen.

New York Giants: Olszewski verlängerte in der Offseason Olszewski bestritt in der vergangenen Saison 16 Spiele, davon eines als Starter. Im einzigen von Beginn an in Woche 18 gegen die Dallas Cowboys verbuchte der 29-Jährige acht Catches für 102 Yards. Die Giants haben den Routinier in dieser Offseason mit einem Einjahresvertrag über 1,4 Millionen US-Dollar weiter an sich gebunden. 2019 unterschrieb Olszewski als Undrafted Free Agent bei den New England Patriots. 2022 wechselte er zu den Pittsburgh Steelers, und seit 2023 ist er für die Giants aktiv. Olszewski sollte in der neuen Saison eigentlich als Returner auflaufen und für Tiefe im Receiver-Corps sorgen. Den Giants gehen damit derzeit die Receiver aus. Malik Nabers (Knieprobleme) und Darius Slayton (Rumpfmuskulaturprobleme) erholen sich noch von ihren Verletzungen. Bereits zu Beginn der Offseason hat "Big Blue" daher sein Interesse an einer Rückkehr von Odell Beckham Jr. bekundet. Auch interessant: Lions-Coach Dan Campbell mit Ansage: Kontaktlose OTAs sind "eine Pyjamaparty"

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