NFL: Tom Brady feiert Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain - was steckt dahinter?

NFL NFL: Tom Brady gibt Laufsteg-Debüt für Luxus-Marke Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Tom Brady gratulierte per Instagram Paris Saint-Germain zum Gewinn der Champions League. Seine Verbundenheit zum Fußball-Verein besteht schon seit mehreren Jahren.

Auf den ersten Blick erscheint dies vielleicht wie eine typische Promi-Reaktion auf ein großes Finale. Doch Bradys Zuneigung zu PSG ist nicht neu. Seine Verbundenheit als Fan zum französischen Top-Verein existiert schon seit mehreren Jahren.

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Brady ist seit 2021 PSG-Fan Brady sprach bereits im Jahre 2021 öffentlich über sein Interesse an PSG. Damals erzählte er, den Halbfinaleinzug in der Champions League verfolgt zu haben. "Ich bin ein großer PSG-Fan geworden, der einen großartigen Sieg in der Champions League gegen Bayern gefeiert hat", sagte Brady damals. Diese Verbindung wurde später greifbarer. Im Jahr 2024 besuchte Brady während eines Aufenthalts in Frankreich das Trainingsgelände von PSG, besichtigte die Einrichtungen der Profimannschaft, traf Mitarbeiter und betrat den Trainingsplatz.

PSG machte den damaligen Besuch in den sozialen Medien publik und zeigte Brady mit einem personalisierten Trikot, auf dem sein Nachname und seine berühmte Rückennummer 12 zu sehen waren.

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