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NFL

NFL: Quarterback-Situationen der 32 Teams in Saisonvorbereitung - Browns-Coach spricht über Starter-Chancen von Shedeur Sanders

Aktualisiert:

von ran

NFL

NFL - Brandon Aiyuk rechnet mit 49ers ab: "Little-ass boys"

Videoclip • 01:45 Min

Die Quarterback-Position ist die wichtigste in jedem NFL-Team. Welche Spieler stehen aktuell bei den 32 Franchises unter Vertrag? Wer ist Starter, wer ist Backup? ran liefert die Übersicht.

Keine Position im American Football und speziell in der NFL ist so entscheidend für den Erfolg und Misserfolg wie der Quarterback.

Zwar kann ein guter Spielmacher allein nicht jede gravierende Schwäche im Kader kompensieren. Aber mit einem schlechten Quarterback ist Erfolg nahezu unmöglich.

ran zeigt, wie die Quarterback-Situationen der 32 NFL-Teams nach dem Draft aussehen. Welche Spieler stehen unter Vertrag? Wer ist Starter, für wen bleibt vorerst nur die Backup-Rolle? (Stand: 10. Juni 2026)

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Cleveland Browns

Bei den Cleveland Browns hat Head Coach Todd Monken am Dienstag bekanntgegeben, dass der Zweikampf zwischen Shedeur Sanders und dem erfahrenen Deshaun Watson nicht in den nächsten Tagen entschieden wird.

Eine Entscheidung kündigte er für den Zeitraum kurz vor Saisonbeginn an. Zu ihren Leistungen in der Saisonvorbereitung sagte er: "Beide haben gut genug gespielt, um für den Platz des Starters zu kämpfen."

Laut "ESPN" hat Sanders am ersten Tag des verpflichtenden Minicamps mit den Startern der Offense im Elf gegen Elf gespielt. Watson verteilte derweil die Bälle bei den Backups.

  • Starter: Deshaun Watson oder Shedeur Sanders

  • Backups: Dillon Gabriel, Taylen Green

Deshaun Watson liefert sich einen Zweikampf mit Shedeur Sanders um den Starting-Posten.

Bild: IMAGO/Icon Sportswire

Arizona Cardinals

Cardinals-Quarterback Jacoby Brissett will einen neuen Vertrag und hat das freiwillige Training in der Offseason geschwänzt. Er plant aber offenbar, diese Woche zum verpflichtenden Minicamp zu erscheinen.

Laut "ESPN" ist jedoch noch unklar, in welchem Umfang er dabei auf dem Spielfeld trainieren wird. Sollte Brissett das obligatorische Camp schwänzen, könnten die Cardinals ihn mit einer Geldstrafe von 107.911 Dollar belegen.

In der vergangenen Saisonpause unterzeichnete Brissett einen Zweijahresvertrag über 12,5 Millionen Dollar. In seinem zweiten Vertragsjahr stehen ihm 4,9 Millionen Dollar zu, wovon 1,5 Millionen Dollar garantiert sind.

  • Starter: Jacoby Brissett

  • Backups: Gardner Minshew, Carson Beck, Kedon Slovis

Jacoby Brissett wird wohl zum Minicamp der Cardinals erscheinen.

Bild: Icon Sportswire

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Las Vegas Raiders

Bei den Raiders ist Fernando Mendoza als Erstrunden-Rookie hinter Kirk Cousins gelistet. Der Rookie soll wohl vorerst vom Altmeister lernen, ehe er früher oder später zum Starter ernannt wird.

  • Starter: Kirk Cousins

  • Backup: Fernando Mendoza, Aidan O'Connell

Kirk Cousins dürfte bei den Raiders künftig Fernando Mendoza unterstützen.

Bild: Icon Sportswire

Atlanta Falcons

  • Starter: Tua Tagovailoa

  • Backup: Trevor Siemian, Jack Strand

  • Verletzt: Michael Penix Jr.

Kann Tua Tagovailoa seiner Karriere bei den Atlanta Falcons neuen Schwung verleihen?

Bild: Icon Sportswire

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Baltimore Ravens

  • Starter: Lamar Jackson

  • Backup: Tyler Huntley, Joe Fagnano, Diego Pavia

Lamar Jackson ist die unumstrittene Nummer 1 der Baltimore Ravens.

Bild: Icon Sportswire

Buffalo Bills

  • Starter: Josh Allen

  • Backups: Kyle Allen, Shane Buechele

Josh Allen will mit den Buffalo Bills endlich Richtung Super Bowl marschieren.

Bild: Icon Sportswire

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Carolina Panthers

  • Starter: Bryce Young

  • Backup: Kenny Pickett, Will Grier, Haynes King

Bryce Young dürfte bei den Carolina Panthers vor einer wegweisenden Saison stehen.

Bild: Icon Sportswire

Chicago Bears

  • Starter: Caleb Williams

  • Backups: Tyson Bagent, Case Keenum, Miller Moss

Gelingt Caleb Williams 2026 der nächste Schritt in seiner Entwicklung?

Bild: Icon Sportswire

Cincinnati Bengals

  • Starter: Joe Burrow

  • Backups: Joe Flacco, Josh Johnson, Sean Clifford

Joe Burrow schaffte es mit den Cincinnati Bengals drei Jahre in Folge nicht in die Playoffs.

Bild: Icon Sportswire

Dallas Cowboys

  • Starter: Dak Prescott

  • Backups: Joe Milton III, Sam Howell

Dak Prescott und die Dallas Cowboys wollen sich 2026 deutlich steigern.

Bild: Icon Sportswire

Denver Broncos

  • Starter: Bo Nix

  • Backups: Jarrett Stidham, Sam Ehlinger

Bo Nix verletzte sich in der Vorsaison im AFC Championship Game.

Bild: Icon Sportswire

Detroit Lions

  • Starter: Jared Goff

  • Backup: Teddy Bridgewater, Luke Altmyer

An Jared Goff führt bei den Detroit Lions derzeit kein Weg vorbei.

Bild: Icon Sportswire

Green Bay Packers

  • Starter: Jordan Love

  • Backups: Tyrod Taylor, Kyle McCord, Kyron Drones

Auch 2026 wird Jordan Love die Snaps bei den Green Bay Packers empfangen.

Bild: Icon Sportswire

Houston Texans

  • Starter: C.J. Stroud

  • Backups: Davis Mills, Graham Mertz

C.J. Stroud ist die Bestätigung siner Rookiesaison nach wie vor schuldig geblieben.

Bild: UPI Photo

Indianapolis Colts

Daniel Jones kämpft sich derzeit nach seinem Achillessehnenriss zurück.

Bild: Icon Sportswire

Jacksonville Jaguars

  • Starter: Trevor Lawrence

  • Backups: Nick Mullens, Carter Bradley, Joey Aguilar

Trevor Lawrence zeigte unter Liam Coen zuletzt eine klare Verbesserung.

Bild: UPI Photo

Kansas City Chiefs

Patrikc Mahomes laboriert derzeit an einem Kreuzbandriss.

Bild: ZUMA Press Wire

Los Angeles Chargers

  • Starter: Justin Herbert

  • Backups: Trey Lance, DJ Uiagalelei

Justin Herbert musste 2025 sehr oft vor den gegnerischen Rushern flüchten.

Bild: Icon Sportswire

Los Angeles Rams

  • Starter: Matthew Stafford

  • Backup: Ty Simpson, Stetson Bennett IV, Matthew Caldwell

Matthew Stafford ist der amtierende MVP.

Bild: IMAGO/Icon Sportswire

Miami Dolphins

  • Starter: Malik Willis

  • Backups: Quinn Ewers, Cam Miller, Mark Gronowski

Malik Willis kam in der Free Agency neu zu den Miami Dolphins.

Bild: ZUMA Press

Minnesota Vikings

  • Starter: Kyler Murray

  • Backups: J.J. McCarthy, Carson Wentz, Max Brosmer

Kyler Murray vollzog einen Tapetenwechsel und läuft künftig für die Minnesota Vikings auf.

Bild: Icon Sportswire

New England Patriots

  • Starter: Drake Maye

  • Backup: Tommy DeVito, Behren Morton

Gelingt Drake Maye erneut eine Fabelsaison?

Bild: UPI Photo

New Orleans Saints

  • Starter: Tyler Shough

  • Backups: Spencer Rattler, Zach Wilson

Tyler Shough zeigte in seinem ersten NFL-Jahr gute Ansätze.

Bild: Icon Sportswire

New York Giants

  • Starter: Jaxson Dart

  • Backup: Jameis Winston, Brandon Allen

Wird Jaxson Dart 2026 mehr Vorsicht in seinen Aktionen walten lassen?

Bild: Icon Sportswire

New York Jets

  • Starter: Geno Smith

  • Backups: Cade Klubnik, Brady Cook, Bailey Zappe

Gneo Smith kehrte in der Offseason zu den New York Jets zurück.

Bild: ZUMA Press Wire

Philadelphia Eagles

  • Starter: Jalen Hurts

  • Backups: Andy Dalton, Tanner McKee, Cole Payton

Jalen Hurts und die Phildelphia Eagles hatten offensiv zuletzt große Probleme.

Bild: Icon Sportswire

Pittsburgh Steelers

  • Starter: Aaron Rodgers

  • Backup: Mason Rudolph, Will Howard, Drew Allar

Aaron Rodgers wird wohl seine letzte NFL-Saison spielen.

Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

San Francisco 49ers

  • Starter: Brock Purdy

  • Backups: Mac Jones, Kurtis Rourke, Adrian Martinez

Brock Purdy ist bei den San Francisco 49ers längst unangefochten.

Bild: Icon Sportswire

Seattle Seahawks

Sam Darnold gewann in der Vorsaison mit den Seattle Seahawks den Super Bowl.

Bild: UPI Photo

Tampa Bay Buccaneers

  • Starter: Baker Mayfield

  • Backups: Jake Browning, Connor Bazelak, Jalon Daniels

Baker Mayfield hofft auf eine bessere Saison 2026.

Bild: Icon Sportswire

Tennessee Titans

  • Starter: Cam Ward

  • Backups: Mitch Trubisky, Will Levis, Hendon Hooker

Nach seinem schwierigen Rookiejahr will Cam Ward seine NFL-Tauglichkeit beweisen.

Bild: Icon Sportswire

Washington Commanders

  • Starter: Jayden Daniels

  • Backups: Marcus Mariota, Athan Kaliakmanis, Sam Hartman

Bleibt Jayden Daniels in der kommenden Saison fit?

Bild: Icon Sportswire

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