Die Quarterback-Position ist die wichtigste in jedem NFL-Team. Welche Spieler stehen aktuell bei den 32 Franchises unter Vertrag? Wer ist Starter, wer ist Backup? ran liefert die Übersicht.

ran zeigt, wie die Quarterback-Situationen der 32 NFL-Teams nach dem Draft aussehen. Welche Spieler stehen unter Vertrag? Wer ist Starter, für wen bleibt vorerst nur die Backup-Rolle? (Stand: 10. Juni 2026)

Keine Position im American Football und speziell in der NFL ist so entscheidend für den Erfolg und Misserfolg wie der Quarterback.

Cleveland Browns

Bei den Cleveland Browns hat Head Coach Todd Monken am Dienstag bekanntgegeben, dass der Zweikampf zwischen Shedeur Sanders und dem erfahrenen Deshaun Watson nicht in den nächsten Tagen entschieden wird.

Eine Entscheidung kündigte er für den Zeitraum kurz vor Saisonbeginn an. Zu ihren Leistungen in der Saisonvorbereitung sagte er: "Beide haben gut genug gespielt, um für den Platz des Starters zu kämpfen."

Laut "ESPN" hat Sanders am ersten Tag des verpflichtenden Minicamps mit den Startern der Offense im Elf gegen Elf gespielt. Watson verteilte derweil die Bälle bei den Backups.