NFL: Quarterback will mehr Geld - und schwänzt Start der Saison-Vorbereitung

NFL: Rams mit Hype-Video auf "Thursday" - ungewohnter Pick sorgt für Aufregung

Um seiner Forderung nach einem besseren Vertrag Nachdruck zu verleihen, verpasst der Quarterback den Auftakt ins Offseason-Programm der Cardinals.

Die Zeichen stehen auf Streik bei Jacoby Brissett. Der Quarterback der Arizona Cardinals hat nach Informationen des "NFL Network" den Auftakt des Teams in die Saisonvorbereitung geschwänzt.

So will der 33-Jährige Druck auf die Verantwortlichen der Franchise ausüben, ihm einen neuen, höher dotierten Vertrag anzubieten.

Brissett soll 2026 ein Grundgehalt von 4,88 Millionen Dollar erhalten, wovon jedoch nur 1,5 Millionen Dollar garantiert sind.

Im Vergleich zu seinem neuen Teamkollegen Gardner Minshew, mit dem er wohl um die Position des Starting Quarterbacks für die neues Saison kämpft, sind diese Beträge in der Tat sehr niedrig.

Denn Minshew, den die Cardinals im März verpflichtet haben, soll in diesem Jahr garantierte 5,14 Millionen Dollar erhalten.