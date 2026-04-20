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NFL - Kurz vor dem Draft: New York Giants traden Superstar zu den Cincinnati Bengals
Aktualisiert:von Tobias Wiltschek
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Videoclip • 01:25 Min
Dexter Lawrence wird von den New York Giants für einen weiteren Top-10-Pick nach Cincinnati verschifft. Für die Bengals bedeutet der Trade eine Zäsur. Zudem erhält der Defense-Star einen dicken Zahltag.
Kurz vor dem Draft in der kommenden Woche sorgen die New York Giants für einen Paukenschlag in der NFL.
Das Team aus dem Big Apple tradet nach Informationen von "ESPN" Dexter Lawrence zu den Cincinnati Bengals. Dafür erhält es den zehnten Pick bei der Talente-Auswahl, die vom 23. bis 25. April in Pittsburgh abgehalten wird.
Somit haben die Giants, die auch den fünften Pick besitzen, gleich zwei der Top-10-Picks beim Draft.
Defensive Tackle Lawrence ist ein mehrfacher Pro Bowler und stand noch zwei Jahre bei den Giants unter Vertrag. Verhandlungen um ein neues Arbeitspapier endeten aber offensichtlich in einer Sackgasse, weshalb der 28-Jährige nach sieben Spielzeiten New York verlassen wird.
Cincinnati Bengals geben Dexter Lawrence Mega-Deal
Wenige Stunden nach dem Bekanntwerden des Trades erhielt der Defense-Star dann zudem seinen sehnlichst herbeigewünschten Zahltag.
Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, hat sich die Franchise mit Lawrence auf eine einjährige Vertragsverlängerung über 28 Millionen Dollar geeinigt. Der Vertrag des Defense-Stars lief zuvor noch zwei Jahre, 2026 standen ihm 20 Millionen Dollar zu.
Damit reiht er sich direkt hinter dem Top-Verdiener der Liga unter den Interior Defensive Linemen, Chris Jones von den Kansas City Chiefs, ein, der mit durchschnittlich 31,75 Millionen Dollar pro Saison am meisten verdient.
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Dexter Lawrence kommt aus einer unbefriedigenden Saison
Lawrence kommt bislang in 109 Spielen auf 30,5 Sacks und 40 Tackles for Loss. In der vergangenen Saison aber lief es für ihn überhaupt nicht. In Sachen Sacks (0,5) und Tackles (33) war er noch nie so schlecht wie im letzten Jahr.
Für die Bengals hat der Trade eine historische Dimension. Denn laut "ESPN Research" hat Cincinnati seit dem Ende des gemeinsamen Drafts von NFL und AFL im Jahr 1966 noch nie einen eigenen Top-10-Pick für einen Spieler eingetauscht.
Für Lawrence brachen die Bengals nach 60 Jahren erstmals mit dieser Tradition.
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