A.J. Brown spielt aktuell noch bei den Philadelphia Eagles, könnte aber schon bald das Jersey der New England Patriots überstreifen. Das berichtet ein NFL-Experte.

Die New England Patriots sind weiterhin sehr an Receiver A.J. Brown von den Philadelphia Eagles interessiert und ein Trade gilt mittlerweile als "wahrscheinlich".

Das meint zumindest "ESPN"-Insider Adam Schefter. Seinen Informationen zufolge sind die Eagles "offen" für einen Trade ihres Star-Receivers zu den Patriots, die "sehr interessiert" an dem 28-Jährigen sein sollen.

Beide Seiten werden die Gespräche laut Schefter jedoch zunächst ruhen lassen und dann um den 1. Juni herum wieder aufnehmen. Einer ligainternen Quelle zufolge werden die Patriots sich "dann auf jeden Fall aktiv in die Verhandlungen einschalten", um einen Deal zustande zu bringen.