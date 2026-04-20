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NFL: Trade von Eagles-Receiver A.J. Brown zu den New England Patriots laut Experte "wahrscheinlich"
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:25 Min
A.J. Brown spielt aktuell noch bei den Philadelphia Eagles, könnte aber schon bald das Jersey der New England Patriots überstreifen. Das berichtet ein NFL-Experte.
Die New England Patriots sind weiterhin sehr an Receiver A.J. Brown von den Philadelphia Eagles interessiert und ein Trade gilt mittlerweile als "wahrscheinlich".
Das meint zumindest "ESPN"-Insider Adam Schefter. Seinen Informationen zufolge sind die Eagles "offen" für einen Trade ihres Star-Receivers zu den Patriots, die "sehr interessiert" an dem 28-Jährigen sein sollen.
Beide Seiten werden die Gespräche laut Schefter jedoch zunächst ruhen lassen und dann um den 1. Juni herum wieder aufnehmen. Einer ligainternen Quelle zufolge werden die Patriots sich "dann auf jeden Fall aktiv in die Verhandlungen einschalten", um einen Deal zustande zu bringen.
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A.J. Brown: Deal vor Juni unrealistisch
Ein Trade nach dem 1. Juni bedeutet für die Eagles zwar, dass sie keine Chance haben, Picks im Draft 2026 zu akquirieren, bietet dafür aber große finanzielle Vorteile: Würden sie Brown vor diesem Datum abgeben, würde dies in einem Dead Cap von rund 43,5 Millionen US-Dollar münden. Nach dem 1. Juni könnte dieser Betrag auf die kommenden zwei Spielzeiten aufgeteilt werden.
Um Brown aus Philadelphia loszueisen, wäre laut Mike Garafolo vom "NFL Network" ein "Quinnen-Williams-artiger Deal" nötig. Die New York Jets tradeten Williams während der vergangenen Saison für einen Zweitrunden-Pick im Draft 2026, einen Erstrunden-Pick 2027 sowie Defensive Tackle Mazi Smith zu den Dallas Cowboys.
Brown spielt bereits seit vier Jahren bei den Eagles und fing in keiner Saison weniger als 1.000 Yards. Er wurde in diesem Zeitraum zweimal Pro Baller und gewann 2024 den Super Bowl.
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