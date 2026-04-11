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NFL: Reporterin Dianna Russini nach pikanten Bildern mit Mike Vrabel wohl suspendiert
Veröffentlicht:von Anne Malin Will
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Videoclip • 01:11 Min
Die veröffentlichten Bilder von Patriots-Coach Mike Vrabel und der bekannten US-Reporterin Dianna Russini ziehen nun erste Konsequenzen nach sich.
Exklusive Fotos von "Page Six" machten in den vergangenen Tagen in der NFL-Welt die Runde. Sie zeigen den Head Coach der New England Patriots und die langjährige NFL-Reporterin zusammen in einem Hotel in Arizona.
Zudem sollen Augenzeugen die beiden auf der privaten Dachterrasse eines der Hotelbungalows tanzen gesehen haben. Jetzt gibt es Berichten von "Page Six" zufolge Konsequenzen für die Sportreporterin.
Seit der Veröffentlichung der Bilder erschien kein Artikel der Journalistin mehr. Ein Insider behauptet nun, dass Russinis Berichterstattung derzeit überprüft wird. "Dieser Prozess wird voraussichtlich einige Zeit in Anspruch nehmen. In der Zwischenzeit wird sie keine Berichte veröffentlichen", zitiert das Medium.
Auf Nachfrage von "Page Six" wollte "The Athletic" zu den internen Untersuchungen keine Stellung nehmen. Russinis Vertrag bei dem Sportmedienhaus geht laut "Front Office Sports" noch bis August. Die 43-Jährige und ihr Berater lehnten es ab, sich zur Thematik zu äußern.
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NFL: Interne Ermittlungen gegen Reporterin
"Diese Fotos zeigen eine völlig harmlose Begegnung, und jede Andeutung, es sei anders, ist lächerlich", hatte Vrabel, der im Januar 2025 das Amt des Head Coaches bei den Patriots übernahm, nach Veröffentlichung der Bilder gegenüber "Page Six" erklärt.
Russini selbst betonte, dass es normal sei, wenn Journalisten und Reporter sich auch außerhalb des Stadions mit ihren Quellen treffen. Sie führte aus, dass die beiden nicht alleine in dem Hotel gewesen wären, sondern zusammen mit einer sechsköpfigen Gruppe.
Und auch der Chefredakteur von "The Athletic", Steven Ginsberg, veröffentlichte eine Stellungnahme, in der er die leitende NFL-Insiderin des Medienhauses verteidigte: "Diese Fotos sind irreführend und lassen wesentliche Zusammenhänge außer Acht."
"The Athletic", eine einst unabhängige Website, die von der "New York Times" übernommen wurde, soll laut Berichten von "Front Office Sports" hinter verschlossenen Türen allerdings auf Beweise für Russinis Behauptung drängen.
Mike Vrabel und Dianna Russini: Interessenskonflikt?
Spätestens seit ihrem Wechsel zu "ESPN" 2015 ist Dianna Russini eine der bekanntesten Sportreporterinnen in der NFL. "The Athletic" versteht sich zudem als seriöse Quelle.
Ob und inwieweit persönliche Beziehungen zwischen Journalisten und hochrangigen Offiziellen toleriert werden sollten, wird in den USA dementsprechend gerade heiß diskutiert. Egal ob platonisch oder romantisch: Vielen scheint die Beziehung der beiden zu eng.
Ob "The Athletic" bei seiner internen Untersuchung zu demselben Ergebnis kommt, bleibt abzuwarten. Aber während Russinis Karriere auf dem Spiel steht, zeigt sich, dass wohl nur sie für diesen Skandal gerade stehen muss. Konsequenzen für Vrabel stehen zurzeit nicht im Raum.
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