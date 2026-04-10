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NFL: Bericht über "produktives" Treffen im Hinblick auf möglichen Schiedsrichter-Streik

Veröffentlicht:

von ran.de

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NFL: Travis Kelces Junggesellenabschied - Das sind die geheimen Pläne

Videoclip • 01:11 Min

Im Zuge der Vorbereitungen auf mögliche Einsätze von Ersatzschiedsrichtern gab es Verhandlungen zwischen der NFL und der Schiedsrichtergewerkschaft.

Im Rahmen der Verhandlungen zwischen der NFL und der Schiedsrichtergewerkschaft um einen neuen Tarifvertrag kam es laut "ESPN" am Donnerstag zu einem Treffen.

Dem Bericht nach wurde dieses Meeting, bei dem mehrere Teambesitzer anwesend waren, als "produktiv" bezeichnet.

Wie Tom Pelissero von "NFL Network" berichtet, soll unter andrem Cowboys-Owner Jerry Jones bei den Verhandlungen dabei gewesen sein.

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NFL: Aktueller Schiedsrichter-Tarifvertag läuft Ende Mai aus

Jones machte sich zuletzt dafür stark, Schulungen für die NFL-Schiedsrichter auszuweiten und sprach sich für eine leistungsbezogene Bezahlung aus.

Der aktuelle Tarifvertag der NFL-Referees läuft am 31. Mai aus, entsprechend wird es nun noch weitere Gespräche geben, um eine Einigung zu erzielen.

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