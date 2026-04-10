NFL: Travis Kelces Junggesellenabschied - Das sind die geheimen Pläne

Im Zuge der Vorbereitungen auf mögliche Einsätze von Ersatzschiedsrichtern gab es Verhandlungen zwischen der NFL und der Schiedsrichtergewerkschaft.

Im Rahmen der Verhandlungen zwischen der NFL und der Schiedsrichtergewerkschaft um einen neuen Tarifvertrag kam es laut "ESPN" am Donnerstag zu einem Treffen.

Dem Bericht nach wurde dieses Meeting, bei dem mehrere Teambesitzer anwesend waren, als "produktiv" bezeichnet.

Wie Tom Pelissero von "NFL Network" berichtet, soll unter andrem Cowboys-Owner Jerry Jones bei den Verhandlungen dabei gewesen sein.