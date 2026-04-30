NFL: Broncos-Ikone beendet Karriere mit rührenden Worten

NFL NFL: Hall of Fame ruft - Gronk geht lieber auf Bootstour Videoclip • 01:02 Min Link kopieren Teilen

Safety Justin Simmons hat seine Karriere beendet. Seine Zeit bei den Denver Broncos fiel mit der längsten Durststrecke der Franchise-Geschichte zusammen. Und dennoch galt er als einer der besten Spieler auf seiner Position.

Auf den Tag genau zehn Jahre, nachdem die Denver Broncos im NFL Draft 2016 mit dem letzten Pick der dritten Runde Justin Simmons vom Boston College ausgewählt hatten, verabschiedete sich der Safety am Mittwoch offiziell aus der NFL. Simmons, der acht Saisons für die Broncos und eine für die Atlanta Falcons gespielt hat, betonte, er sei "sehr dankbar und wertschätzend" für die Verabschiedung vor seiner Familie und verschiedenen Mitgliedern der Broncos.

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Denver Broncos waren für Justin Simmons "mehr als nur ein Team" Zuvor hatte er in einem "Instagram"-Post seinen Rücktritt als Bronco angekündigt und in einem begleitenden Video gesagt: "Ein Denver Bronco zu sein war mehr als nur ein Team. Es war mein Herz, mein Zuhause und meine Geschichte." Simmons absolvierte 118 Spiele für die Broncos (108 Starts), wurde zweimal in den Pro Bowl gewählt, viermal zum Second-Team All-Pro berufen und belegt mit 30 Interceptions den sechsten Platz in der Franchise-Geschichte. Seine insgesamt 32 Interceptions wurden seit 2016 nur von Kevin Byard bei den New England Patriots übertroffen. Und dennoch erreichten die Broncos in den acht Spielzeiten mit Simmons nie die Playoffs. Seine Zeit in Denver wurde zur längsten Playoff-Durststrecke der Franchise seit den AFL-Zeiten und war geprägt von hoher Fluktuation im Kader, vielen Trainerwechseln und mehreren schwierigen Spielzeiten. NFL Draft 2026: Diese College-Stars wurden nicht gewählt - und könnten dennoch durchstarten

"Es waren harte acht Jahre. Es tat weh, es nicht in die Playoffs zu schaffen. Ich war Safety, da gibt es nur so viel, was ich kontrollieren kann, aber ich hatte das Gefühl, dass viel von mir verlangt wurde – und dass ich dem nicht ganz gerecht geworden bin", sagt Simmons. Und weiter: "Ich hatte das Gefühl, viele Menschen enttäuscht zu haben. Diese Reaktion auf mich zu sehen, ist mehr, als ich verdient habe. Es ist herzerwärmend, ich bin dankbar, ich bin gesegnet, ich fühle mich geehrt. Ich möchte dafür in Erinnerung bleiben, wie ich dazu beigetragen habe, das Leben anderer zu verbessern. Ich nehme nichts davon als selbstverständlich hin." Für sein Engagement abseits des Feldes, darunter seine umfangreiche Arbeit beim Denver Boys & Girls Club, wurde er dreimal zum Walter Payton Man of the Year der Broncos gewählt. Zudem war er dreimal Teamkapitän.

Justin Simmons: 2024 entlassen und nach Atlanta gewechselt Die Broncos entließen Simmons 2024 aus Salary-Cap-Gründen, woraufhin er später bei den Falcons unterschrieb. In dieser Saison startete er 16 Spiele für Atlanta und kam auf zwei Interceptions. In der vergangenen Saison stand Simmons nicht auf dem Feld. Er beendete seine Karriere mit 666 Tackles, 71 abgewehrten Pässen und fünf erzwungenen Fumbles in 134 Spielen (124 Starts). Der 32-Jährige möchte zukünftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, an seiner Stiftung arbeiten und eine Karriere nach dem aktiven Football planen. Simmons möchte den Broncos verbunden bleiben und kündigt bereits an, Spiele der kommenden Saison zu besuchen: "Ich kann es kaum erwarten, zu einem Spiel zu gehen und zu tailgaten. Das habe ich noch nie gemacht." Auch interessant: Pittsburgh Steelers: Hängepartie mit Aaron Rodgers vor dem Ende?

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