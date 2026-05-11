NFL-Star Sanders meldet Insolvenz an: Jetzt schon Millionen Schulden

NFL NFL: Prescott-Fluch? Wilde Fan-Aktion im Steelers-Stadion Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Als Minderjähriger musste sich Cornerback Shilo Sanders vor Gericht verantworten. Weil er sich jedoch davor gedrückt hat, hat er nun mehrere Millionen Schulden.

Shilo Sanders, Sohn von NFL-Legende und Colorado-Coach Deion Sanders, kämpft vor Gericht darum, eine Schuld von knapp zwölf Millionen Dollar loszuwerden. Der Fall reicht bis ins Jahr 2015 zurück. Damals soll der heute 26-Jährige - er war zu dem Zeitpunkt 15 Jahre alt - einen Sicherheitsmann an seiner Schule angegriffen und dabei schwer verletzt haben. Der Sicherheitsmann klagte daraufhin gegen Shilo und seine Eltern. Die Eltern wurden im Laufe des Verfahrens aus der Klage entlassen, gegen Shilo Sanders wurde 2022 jedoch ein Versäumnisurteil über 11,89 Millionen Dollar gesprochen, weil er zum Verhandlungstermin einfach nicht erschienen war.

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