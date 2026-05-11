NFL-Spielplan 2026: Dann wird er vorgestellt

Wie sieht der Spielplan für die NFL-Saison 2026 im Detail aus? Die Liga kündigte nun eine zeitnahe Veröffentlichung an.

Das Warten auf den Spielplan für die NFL-Saison 2026 hat offenbar bald ein Ende. Wie die Liga in einer E-Mail an verschiedene Medien selbst bestätigte, steht die offizielle Verkündung "kurz bevor".

Zuvor hatte "CNBC" berichtet, dass die NFL am 13. oder 14. Mai den Spielplan präsentieren werde.

Bislang stehen nur für zwei der 272 Spiele die Termine bereits fest: Am 10. September treffen die San Francisco 49ers und die Los Angeles Rams im Rahmen des ersten International Games in Australien in Melbourne aufeinander. Am 27. September kommt es im Maracana von Rio de Janeiro zum Duell zwischen den Dallas Cowboys und den Baltimore Ravens.