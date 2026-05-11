NFL NFL: Bengals mit Blockbuster-Trade! Burrow und Chase feiern verrückt Videoclip • 01:25 Min Link kopieren Teilen

Eine spektakuläre Rückkehr von Odell Beckham Jr. zu den New York Giants nimmt offenbar Formen an.

Die Rückkehr von Odell Beckham Jr. zu den New York Giants wird offenbar immer konkreter.

Der neue Giants-Head-Coach John Harbaugh äußerte sich am Samstag im Rahmen eines Rookie-Trainings positiv über Beckham Jr. und meinte, er sehe "gut aus". Die beiden Partien würden "sehr offene Gespräche führen", erklärte Harbaugh weiter. "Odell will der Typ Spieler sein, der einen Unterschied machen kann. Ich bin ziemlich sicher, dass er gerade jetzt einen Kader in der National Football League schaffen könnte", führte er aus, meinte aber auch, dass das Team Unsicherheiten aufgrund von OBJs fortgeschrittenem Alter (33) habe. Eine konkrete Entscheidung soll dann bis zum Start des Training Camps Mitte Juli fallen. "Der Mann strotzt vor Selbstvertrauen. Er ist selbstbewusst, arbeitet hart und glaubt an sich. Ich denke, wir lassen das einfach über den nächsten Monat und bis zum Training Camp laufen und schauen dann, wo wir stehen", sagte der Coach. Arroganzanfall beim Rookie-QB? "Es gibt niemanden wie mich"

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Beckham Jr. spielte für die Giants vor Mitte April spielte der Free Agent laut "ESPN" bereits bei seinem Ex-Team vor und unterzog sich auch einem physischen Test. Damals hieß es, die Giants wollten erst einmal den Draft abwarten, bevor sie eine Entscheidung treffen. Eine Rückkehr des 33-Jährigen soll aber generell möglich sein. Nachdem er vergangene Saison nicht in der NFL war, will OBJ in dieser Spielzeit wieder auflaufen – am liebsten für das Team, das ihn 2014 gedraftet hatte. Vor ein paar Wochen traf sich Beckham Jr. dafür auch mit der Führungsebene der Giants und Harbaugh.

Beckham Jr. hat viele Fürsprecher bei den New York Giants Harbaugh kennt Beckham Jr. bereits aus gemeinsamen Zeiten bei den Baltimore Ravens 2023, als der Receiver 35 Catches für 565 Yards hatte. "Wir stehen in Kontakt. Wir schreiben uns und haben ein sehr gutes Verhältnis. Er ist einer meiner Lieblingsmenschen. Natürlich spricht man auch über solche Dinge", erklärte Harbaugh vor wenigen Wochen. Auch innerhalb des Giants-Teams soll der dreimalige Pro Bowler einige Fürsprecher haben: Quarterback Jaxson Dart und Wide Receiver Malik Nabers haben das Team offenbar informiert, dass sie eine Rückkehr des Ex-Stars befürworten würden. Beckham Jr. stand zuletzt 2024 im Jersey der Miami Dolphins auf dem Feld, verpasste nach einer Knieoperation aber die ersten Wochen und spielte anschließend keine große Rolle. Im Dezember 2024 trennten sie beide Parteien dann einvernehmlich.

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