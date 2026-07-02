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NFL: Taylor Swift und Travis Kelce heiraten in legendärer Sportarena - Events wohl über drei Tage geplant
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:32 Min
Die anstehende Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce findet in der wohl legendärsten Sportarena der Welt statt. Die Feierlichkeiten starten am 2. Juli und ziehen sich über mehrere Tage.
Dass die Hochzeit von Popstar Taylor Swift und Chiefs-Tight-End Travis Kelce ein riesiges Spektakel wird, war zu erwarten. Wie jetzt bestätigt wurde, wird das Paar in New York den Bund der Ehe eingehen.
Und das nicht irgendwo, sondern im legendären Madison Square Garden. Laut "New York Times" hat Swift die Sportarena von 2. bis zum 4. Juli gemietet.
Ein Sicherheitsbeamter des "MSG" bestätigte gegenüber der Zeitung, dass das Event über mehrere Tage geplant sei.
Dieser wies allerdings auch auf die Anonymität hin, die zu diesem Event vereinbart wurde und ließ sich kaum mehr Details entlocken.
Hochzeit von Swift und Kelce mit knapp 1000 Gästen?
Dieselbe Schiene fuhr auch New Yorks Mayor Zohran Mamdani, der zuvor bereits ein "großes Event" im MSG angekündigt hatte, auf das man "vollkommen vorbereitet" sei. "Mehr gibt es aktuell nicht zu verkünden", schob er hinterher.
Die "Times" berichtet zudem, dass bei der Stadt New York ein Antrag gestellt wurde, die Straßen rund um den Madison Square Garden vom 2. Juli bis zum 4. Juli mittags zu sperren.
Dem Bericht zufolge ist für den 2. Juli eine Veranstaltung mit 100 Menschen geplant, einen Tag später werden rund 1.000 Gäste erwartet.
Vorbereitungen sind bereits gestartet
New Yorks Polizeibeauftragte Jessica Tisch bestätigte, "dass ein detaillierter Plan" besteht, sie aber nicht ins Detail gehen wird.
"ESPN" berichtet jetzt davon, dass während der Woche mehrere LKWs in Manhattan vorgefahren sind und etliche Vorbereitungen getroffen haben.
Unter anderem soll bereits ein riesiger Teppich ausgerollt und dann wieder weggepackt worden sein.
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Chiefs-Spieler wohl vor Ort
Zudem haben wohl gleich mehrere Spieler der Kansas City Chiefs für den 3. Juli Hotelzimmer im Hotel "Marriott Marquis" am Times Square gebucht.
Dazu kommt: Polizeibeamte, die für die in New York ansässige Verkehrsgesellschaft Amtrak zuständig sind, sollen darauf hingewiesen worden sein, dass am entsprechenden Wochenende mit der Hochzeit des Paares zu rechnen sei.
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