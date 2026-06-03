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NFL - 49ers-Star offenbar per Haftbefehl gesucht
Veröffentlicht:von ran.de
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Ein im vergangenes Jahr gepostetes Video holt Brandon Aiyuk wieder ein. Der Wide Receiver der San Francisco 49ers wird laut einem Bericht per Haftbefehl gesucht.
Um eine Zukunft in der NFL zu haben, muss Brandon Aiyuk abseits der San Francisco 49ers einen neuen Anlauf wagen. Denn das Tischtuch zwischen dem Wide Receiver und der Franchise ist längst zerschnitten.
Während weiter völlig unklar ist, wie es für ihn trotz eines bis 2028 laufenden Vertrags weitergeht, droht Aiyuk derweil Ungemach von anderer Seite. Wie die "California Post" berichtet, wurde in Nordkalifornien ein Haftbefehl gegen den 28-Jährigen erlassen.
Die Staatsanwaltschaft von Santa Clara County habe dem Blatt bestätigt, dass Aiyuk wegen eines Falles von "Geschwindigkeitsdemonstration" gesucht werde. Laut den Gerichtsakten könnte ihm ein im Dezember auf seinem "YouTube"-Kanal veröffentlichtes Video zum Verhängnis werden.
Die Aufnahmen zeigen, wie der in seinem Cadillac mit mehr als 100 Meilen pro Stunde - also gut 160 km/h - über die Straßen von Santa Clara raste. Als er am Levi's Stadium vorbeikam, ging die Geschwindigkeitsanzeige bis auf 104 Meilen pro Stunde hoch.
Infolge heftiger Kritik entschuldigte sich Aiyuk später in den sozialen Medien und gelobte Besserung. Also: Mäßigung am Steuer. Die Polizei leitete dennoch Ermittlungen ein und übergab den Fall am 15. Januar an die Staatsanwaltschaft.
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NFL-Star Aiyuk vor ungewisser Zukunft: Haftbefehl ist nicht sein einziges Problem
Für Aiyuk hat die Spritztour nun also Folgen. Mit den 49ers liegt er bereits seit längerem im Clinch. Nachdem er sich in der Saison 2024 eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte, verpasste Aiyuk nach Teamangaben vorgeschriebene Reha-Maßnahmen. Daher wurden Garantien in Höhe von 27 Millionen US-Dollar gestrichen und der einstige Star landete auf der "Reserve/Left Squad"-Liste.
Seit dem 2. Juni könnten die 49ers ihn traden oder entlassen und das übrige Dead Money auf zwei Jahre aufteilen. Allerdings betonte "ESPN"-Reporter Jeremy Fowler bei "SportsCenter" von "Bleacherreport" noch vor dem neuesten Bericht über den Haftbefehl, er habe mit zwei Entscheidungsträgern von anderen Teams gesprochen und diese würden Aiyuk als aktuell kaum zu Traden ansehen.
Da wären sein Knie, seine lange Zwangspause, die nicht mehr vorhandene Kommunikation zwischen Aiyuk und den 49ers sowie dessen Vertrag. "Sollte er also im Laufe dieses Sommers zu irgendeinem Zeitpunkt entlassen werden, hätten die 49ers freie Bahn, um rund 20 Millionen US-Dollar bei der Salary Cap einzusparen", erklärte Fowler: "In diesem Fall gäbe es sicherlich Interessenten, vielleicht ließe sich dann doch noch ein Trade realisieren. Mein derzeitiges Gefühl sagt mir jedoch: eher nicht."
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