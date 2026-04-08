NFL NFL: Giants in den Playoffs? Hohe Erwartungen an neuen Coach Harbaugh Videoclip • 05:09 Min Link kopieren Teilen

Durchaus pikante Bilder von Patriots-Coach Mike Vrabel und einer bekannten US-Reporterin sorgen in der NFL für mächtig Wirbel.

Pikante Bilder sorgen in der besten Football-Liga der Welt für Aufsehen. Exklusive Fotos, die "Page Six" vorliegen, zeigen Mike Vrabel und Dianna Russini in überaus vertrauten Situationen. Der Head Coach der New England Patriots und die NFL-Reporterin halten in einem Luxushotel Händchen und sind in einer vertrauten Umarmung zu sehen. Zudem wurden beide gemeinsam an einem Pool der Einrichtung abgelichtet. Bereits vor zwei Wochen entstanden die Fotos in einem exklusiven Hotel im US-Bundesstaat Arizona. Demnach frühstückten beide gemeinsam auf der Terrasse des Hotelrestaurants, bevor sie rund eine Stunde am Pool verbrachten und nebeneinander im Whirlpool entspannten. Auch am Abend wurden beide offenbar noch einmal auf der privaten Dachterrasse eines der Hotelbungalows gesehen, auch ein gemeinsamer Tanz wurde demach beobachtet.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

- Anzeige -

- Anzeige -

Vrabel und Russini mit anderen Partnern verheiratet Das Problem: Sowohl der Patriots-Cheftrainer als auch die Journalistin sind mit anderen Partnern verheiratet. "Diese Fotos zeigen eine völlig harmlose Begegnung, und jede Andeutung, es sei anders, ist lächerlich", sagte Vrabel gegenüber "Page Six". Russini erklärte: "Die Fotos geben nicht die Gruppe von sechs Personen wieder, die tagsüber zusammen waren. Wie die meisten Journalisten in der NFL treffen sich Reporter mit ihren Quellen abseits von Stadien und anderen Veranstaltungsorten." Auch der Chefredakteur von "The Athletic", das Medium für das Russini arbeitet, stellte sich hinter seine Reporterin. So seien die Fotos "irreführend und ohne den notwendigen Kontext".

Interessenskonflikt in der NFL Doch selbst wenn die Aussagen stimmen und die durchaus innigen Aufnahmen nur freundschaftlich zu verstehen sind, ändert dies wenig an dem vorliegenden Problem. Russini ist eine erfahrene NFL-Reporterin, die für ihren Arbeitgeber über die gesamte Liga berichtet. Trainerverpflichtungen, personelle Veränderungen in den Führungsetagen, Spielerverträge und Transfers. Spätestens seit ihrem Wechsel zu "ESPN" im Jahr 2015 zählt sie zu den bekanntesten NFL-Reporterinnen der Vereinigten Staaten. Wird eine Journalistin in einem Luxushotel Händchen haltend mit einem NFL-Cheftrainer fotografiert, ist das eine Frage des Interessenskonflikt.

Die nächsten Livestreams bei Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 19:15 Uhr • Eishockey DEL-Playoffs: Adler Mannheim vs. EHC Red Bull München - Halbfinale Spiel 1 Verfügbar auf Joyn 170 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 19:15 Uhr • Eishockey DEL-Playoffs: Adler Mannheim vs. EHC Red Bull München - Halbfinale Spiel 1 Verfügbar auf Joyn 170 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Nicht die erste Schlagzeile dieser Art für Russini Kann jemand neutral und objektiv über eine Liga berichten, zu der ein Head Coach gehört, mit dem sie privat im Urlaub fotografiert wird? Wie genau die Beziehung zwischen beiden sich darstellt, spielt dann nur noch eine untergeordnete Rolle. Übrigens: Es ist nicht das erste Mal, dass Russini mit einem derartigen Thema in Verbindung gebracht wird. 2015, kurz nachdem sie bei "ESPN" angeheuert hatte, wurde sie von Jessica McCloughan, Ehefrau des damaligen Redskins-GM Scot McCloughan, öffentlich beschuldigt, eine unangemessene Beziehung zu deren Ehemann zu unterhalten. Später entschuldigte sich die Ehefrau.

- Anzeige -