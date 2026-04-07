Die Zukunft von Kyle Pitts ist geklärt. Der Tight End unterschreibt den Franchise Tag bei den Atlanta Falcons.

Kyle Pitts zählte in der abgelaufenen Saison zu den besten Spielern auf seiner Position. Der Tight End kam auf 928 Yards und fünf Touchdowns. Folglich wollten ihn die Atlanta Falcons zwingend halten und belegten ihn deswegen mit einem Franchise Tag.

Diesen vergab die Franchise erst zum vierten Mal in ihrer Geschichte. Zudem ist zu beachten, dass die Falcons Pitts mit einem Non-Exclusive Franchise Tag belegt haben. Der 25-Jährige darf also mit anderen Teams verhandeln, Atlanta kann aber die Angebote kontern, sollte es zu einer Einigung mit einem anderen Team kommen.