NFL
NFL: Kyle Pitts unterschreibt seinen Franchise Tag bei den Atlanta Falcons
Veröffentlicht:von ran.joyn.de
NFL
NFL: Giants in den Playoffs? Hohe Erwartungen an neuen Coach Harbaugh
Videoclip • 05:09 Min
Die Zukunft von Kyle Pitts ist geklärt. Der Tight End unterschreibt den Franchise Tag bei den Atlanta Falcons.
Kyle Pitts zählte in der abgelaufenen Saison zu den besten Spielern auf seiner Position. Der Tight End kam auf 928 Yards und fünf Touchdowns. Folglich wollten ihn die Atlanta Falcons zwingend halten und belegten ihn deswegen mit einem Franchise Tag.
Diesen vergab die Franchise erst zum vierten Mal in ihrer Geschichte. Zudem ist zu beachten, dass die Falcons Pitts mit einem Non-Exclusive Franchise Tag belegt haben. Der 25-Jährige darf also mit anderen Teams verhandeln, Atlanta kann aber die Angebote kontern, sollte es zu einer Einigung mit einem anderen Team kommen.
Nächste Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Mittwoch, 08.04. 19:15 • Eishockey
DEL-Playoffs: Adler Mannheim vs. EHC Red Bull München - Halbfinale Spiel 1
170 MinBald verfügbar
Mittwoch, 08.04. 19:15 • Eishockey
DEL-Playoffs: Adler Mannheim vs. EHC Red Bull München - Halbfinale Spiel 1
170 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 08.04. 22:00 • WWE
WWE RAW im Stream
150 MinBald verfügbar
Mittwoch, 08.04. 22:00 • WWE
WWE RAW im Stream
150 Min
NFL: Atlanta Falcons und Pitts können weiterhin über langfristigen Vertrag verhandeln
Jetzt soll sich Pitts laut NFL-Insider Ian Rapoport dazu entschieden haben, seinen Franchise Tag zu unterschreiben. Damit bleibt er den Falcons für die kommende Saison erhalten und erhält 15,045 Millionen Dollar garantiert. Zudem soll er beim Start der freiwilligen Workouts anwesend sein.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Bis Mitte Juli haben beiden Parteien jetzt noch Zeit, um über einen möglichen Langzeitvertrag zu verhandeln. Die Falcons hoffen, dass Pitts' gutes Verhältnis zu Quarterback Michael Penix Jr. ein Grund für ihn sein könnte, langfristig in Atlanta zu bleiben.
Die beiden verstehen sich auf und abseits des Platzes bestens und spielen beispielsweise viel Golf zusammen. Zusammen mit Star-Running-Back Bijan Robinson und Wide Receiver Drake London bilden sie ein vielversprechendes Offensiv-Aufgebot für die kommende Spielzeit.