NFL - Die Offseason-Daten der Teams im Überblick: OTAs, Mini-Camps, Training Camps
Veröffentlicht:von ran.de
Die NFL Offseason ist in vollem Gange. Doch wie ist der Plan der Teams bis zur neuen Saison? ran hat eine Übersicht mit den Daten für jede Franchise.
Nach einem wohlverdienten Urlaub heißt es für die NFL-Spieler wieder, sich bei ihren Teams vorzustellen. Zumindest gilt das für die meisten Athleten.
Seit dem 6. April starten die Teams wieder mit ihren freiwilligen Offseason-Programmen, bevor es später in die verpflichtenden Mini-Camps geht. Daten zum Training Camp, also der heißen Saisonvorbereitung, werden später bekanntgegeben.
Teams, die nach der vergangenen Saison ihren Head Coach gewechselt haben, dürfen zwei Wochen vor allen anderen Teams starten.
ran zeigt die Übersicht aller Daten zu den 32 Teams.
Kommende Livestreams auf Joyn
Atlanta Falcons
Auftakt: 7. April
Freiwilliges Mini Camp: 21.-23. April
OTAs: 18.-19. Mai, 21. Mai, 26.-27. Mai, 29. Mai, 8.-9. Juni, 11. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 16.-18. Juni
Training Camp: Info folgt
Arizona Cardinals
Auftakt: 7. April
Freiwilliges Mini Camp: 21.-23. April
OTAs: 18.-19. Mai, 21. Mai, 26.-27. Mai, 29. Mai, 1.-2. Juni, 4. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 8.-10. Juni
Training Camp: Info folgt
Baltimore Ravens
Auftakt: 6. April
Freiwilliges Mini Camp: 20.-22. April
OTAs: 18.-19. Mai, 21. Mai, 26.-28. Mai, 1.-2. Juni, 4. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 9.-11. Juni
Training Camp: Info folgt
Buffalo Bills
Auftakt: 7. April
Freiwilliges Mini Camp: 20.-22. April
OTAs: 18.-19. Mai, 21. Mai, 26.-28. Mai, 1.-4. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 9.-11. Juni
Training Camp: Info folgt
Carolina Panthers
Auftakt: 20. April
Freiwilliges Mini Camp: entfällt
OTAs: 26.-27. Mai, 29. Mai, 1.-2. Juni, 4. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 9.-11. Juni
Training Camp: Info folgt
Chicago Bears
Auftakt: 20. April
Freiwilliges Mini Camp: entfällt
OTAs: 27.-29. Mai, 2.-4. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 9.-11. Juni
Training Camp: Info folgt
Mehr Videos
Cincinnati Bengals
Auftakt: 20. April
Freiwilliges Mini Camp: entfällt
OTAs: 1.-3. Juni, 9.-11. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 16.-18. Juni
Training Camp: Info folgt
Cleveland Browns
Auftakt: 7. April
Freiwilliges Mini Camp: 21.-23. April
OTAs: 19.-21. Mai, 26.-28. Mai, 2.-5. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 9.-11. Juni
Training Camp: Info folgt
Dallas Cowboys
Auftakt: 20. April
Freiwilliges Mini Camp: entfällt
OTAs: 1.-2. Juni, 4. Juni, 8.-9. Juni, 11. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 16.-18. Juni
Training Camp: Info folgt
Denver Broncos
Auftakt: 4. Mai
Freiwilliges Mini Camp: entfällt
OTAs: 2.-4. Juni, 8.-11. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 16.-18. Juni
Training Camp: Info folgt
Detroit Lions
Auftakt: 20. April
Freiwilliges Mini Camp: entfällt
OTAs: 27.-29. Mai, 2.-4. Juni, 9.-11. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 16.-17. Juni
Training Camp: Info folgt
Green Bay Packers
Auftakt: 20. April
Freiwilliges Mini Camp: entfällt
OTAs: 26.-27. Mai, 29. Mai, 1.-2. Juni, 4. Juni, 15.-16. Juni, 18. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 9.-11. Juni
Training Camp: Info folgt
Houston Texans
Auftakt: 20. April
Freiwilliges Mini Camp: entfällt
OTAs: 27.-29. Mai, 1.-2. Juni, 4. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 9.-11. Juni
Training Camp: Info folgt
Mehr Videos
Indianapolis Colts
Auftakt: 21. April
Freiwilliges Mini Camp: entfällt
OTAs: 26.-27. Mai, 29. Mai, 1.-2. Juni, 4. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 9.-11. Juni
Training Camp: Info folgt
Jacksonville Jaguars
Auftakt: 20. April
Freiwilliges Mini Camp: entfällt
OTAs: 26. Mai, 28.-29. Mai, 1.-2. Juni, 4. Juni, 15.-17. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 9.-11. Juni
Training Camp: Info folgt
Kansas City Chiefs
Auftakt: 20. April
Freiwilliges Mini Camp: entfällt
OTAs: 26.-28. Mai, 1.-3. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 9.-11. Juni
Training Camp: Info folgt
Las Vegas Raiders
Auftakt: 7. April
Freiwilliges Mini Camp: 20.-22. April
OTAs: 18. Mai, 20.-21. Mai, 26. Mai, 28.-29. Mai, 1.-4. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 6.-11. Juni
Training Camp: Info folgt
Los Angeles Chargers
Auftakt: 20. April
Freiwilliges Mini Camp: entfällt
OTAs: 26.-27. Mai, 29. Mai, 2.-4. Juni, 8.-11. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 16.-18. Juni
Training Camp: Info folgt
Los Angeles Rams
Auftakt: 20. April
Freiwilliges Mini Camp: entfällt
OTAs: 26.-28. Mai, 1.-2. Juni, 4. Juni, 8.-9. Juni, 11. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 15.-16. Juni
Training Camp: Info folgt
Miami Dolphins
Auftakt: 7. April
Freiwilliges Mini Camp: 21.-23. April
OTAs: 18.-19. Mai, 21. Mai, 26.-27. Mai, 29. Mai, 8.-9. Juni, 11. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 2.-4. Juni
Training Camp: Info folgt
Minnesota Vikings
Auftakt: 20. April
Freiwilliges Mini Camp: entfällt
OTAs: 26.-27. Mai, 29. Mai, 1.-2. Juni, 4. Juni, 15.-18. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 9.-11. Juni
Training Camp: Info folgt
New England Patriots
Auftakt: 20. April
Freiwilliges Mini Camp: entfällt
OTAs: 27. Mai, 29. Mai, 1.-2. Juni, 4. Juni, 8.-9. Juni, 11. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 15.-17. Juni
Training Camp: Info folgt
New Orleans Saints
Auftakt: 20. April
Freiwilliges Mini Camp: entfällt
OTAs: 27.-28. Mai, 1. Juni, 3.-4. Juni, 8. Juni, 10.-11. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 16.-17. Juni
Training Camp: Info folgt
Mehr Videos
New York Giants
Auftakt: 7. April
Freiwilliges Mini Camp: 21.-23. April
OTAs: 19.-21. Mai, 27.-29. Mai, 1.-4. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 8.-10. Juni
Training Camp: Info folgt
New York Jets
Auftakt: 20. April
Freiwilliges Mini Camp: entfällt
OTAs: 27.-29. Mai, 1.-2. Juni, 4. Juni, 8.-11. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 16.-18. Juni
Training Camp: Info folgt
Philadelphia Eagles
Auftakt: 20. April
Freiwilliges Mini Camp: entfällt
OTAs: OTAs: 26.-27. Mai, 29. Mai, 1.-2. Juni, 4. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 9.-10. Juni
Training Camp: Info folgt
Pittsburgh Steelers
Auftakt: 7. April
Freiwilliges Mini Camp: 20.-22. April
OTAs: 18. Mai., 20.-21. Mai, 26. Mai, 28.-29. Mai, 8.-9. Juni, 11.-12. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 2.-4. Juni
Training Camp: Info folgt
San Francisco 49ers
Auftakt: 20. April
Freiwilliges Mini Camp: entfällt
OTAs: 27.-29. Mai, 1. Juni, 3.-4. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 9.-10. Juni
Training Camp: Info folgt
Seattle Seahawks
Auftakt: 20. April
Freiwilliges Mini Camp: entfällt
OTAs: 26. Mai, 28.-29. Mai, 1. Juni, 3.-4. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 9.-11. Juni
Training Camp: Info folgt
Tampa Bay Buccaneers
Auftakt: 20. April
Freiwilliges Mini Camp: entfällt
OTAs: 26.-28. Mai, 2.-4. Juni, 9.-11. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 16.-18. Juni
Training Camp: Info folgt
Tennessee Titans
Auftakt: 7. April
Freiwilliges Mini Camp: 21.-23. April
OTAs: 18.-19. Mai, 21. Mai, 26.-27. Mai, 29. Mai, 8.-9. Juni, 11.-12. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 16.-17. Juni
Training Camp: Info folgt
Washington Commanders
Auftakt: 20. April
Freiwilliges Mini Camp: entfällt
OTAs: 27.-29. Mai, 2.-4. Juni, 9.-11. Juni
Verpflichtendes Mini Camp: 16.-18. Juni
Training Camp: Info folgt