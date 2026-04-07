Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

NFL - Die Offseason-Daten der Teams im Überblick: OTAs, Mini-Camps, Training Camps

Veröffentlicht:

von ran.de

Die NFL Offseason ist in vollem Gange. Doch wie ist der Plan der Teams bis zur neuen Saison? ran hat eine Übersicht mit den Daten für jede Franchise.

Nach einem wohlverdienten Urlaub heißt es für die NFL-Spieler wieder, sich bei ihren Teams vorzustellen. Zumindest gilt das für die meisten Athleten.

Seit dem 6. April starten die Teams wieder mit ihren freiwilligen Offseason-Programmen, bevor es später in die verpflichtenden Mini-Camps geht. Daten zum Training Camp, also der heißen Saisonvorbereitung, werden später bekanntgegeben.

Teams, die nach der vergangenen Saison ihren Head Coach gewechselt haben, dürfen zwei Wochen vor allen anderen Teams starten.

ran zeigt die Übersicht aller Daten zu den 32 Teams.

Kommende Livestreams auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

Atlanta Falcons

  • Auftakt: 7. April

  • Freiwilliges Mini Camp: 21.-23. April

  • OTAs: 18.-19. Mai, 21. Mai, 26.-27. Mai, 29. Mai, 8.-9. Juni, 11. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 16.-18. Juni

  • Training Camp: Info folgt

Arizona Cardinals

  • Auftakt: 7. April

  • Freiwilliges Mini Camp: 21.-23. April

  • OTAs: 18.-19. Mai, 21. Mai, 26.-27. Mai, 29. Mai, 1.-2. Juni, 4. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 8.-10. Juni

  • Training Camp: Info folgt

Baltimore Ravens

  • Auftakt: 6. April

  • Freiwilliges Mini Camp: 20.-22. April

  • OTAs: 18.-19. Mai, 21. Mai, 26.-28. Mai, 1.-2. Juni, 4. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 9.-11. Juni

  • Training Camp: Info folgt

Buffalo Bills

  • Auftakt: 7. April

  • Freiwilliges Mini Camp: 20.-22. April

  • OTAs: 18.-19. Mai, 21. Mai, 26.-28. Mai, 1.-4. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 9.-11. Juni

  • Training Camp: Info folgt

- Anzeige -
- Anzeige -

Carolina Panthers

  • Auftakt: 20. April

  • Freiwilliges Mini Camp: entfällt

  • OTAs: 26.-27. Mai, 29. Mai, 1.-2. Juni, 4. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 9.-11. Juni

  • Training Camp: Info folgt

Chicago Bears

  • Auftakt: 20. April

  • Freiwilliges Mini Camp: entfällt

  • OTAs: 27.-29. Mai, 2.-4. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 9.-11. Juni

  • Training Camp: Info folgt

Mehr Videos

Cincinnati Bengals

  • Auftakt: 20. April

  • Freiwilliges Mini Camp: entfällt

  • OTAs: 1.-3. Juni, 9.-11. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 16.-18. Juni

  • Training Camp: Info folgt

- Anzeige -
- Anzeige -

Cleveland Browns

  • Auftakt: 7. April

  • Freiwilliges Mini Camp: 21.-23. April

  • OTAs: 19.-21. Mai, 26.-28. Mai, 2.-5. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 9.-11. Juni

  • Training Camp: Info folgt

Dallas Cowboys

  • Auftakt: 20. April

  • Freiwilliges Mini Camp: entfällt

  • OTAs: 1.-2. Juni, 4. Juni, 8.-9. Juni, 11. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 16.-18. Juni

  • Training Camp: Info folgt

Denver Broncos

  • Auftakt: 4. Mai

  • Freiwilliges Mini Camp: entfällt

  • OTAs: 2.-4. Juni, 8.-11. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 16.-18. Juni

  • Training Camp: Info folgt

Detroit Lions

  • Auftakt: 20. April

  • Freiwilliges Mini Camp: entfällt

  • OTAs: 27.-29. Mai, 2.-4. Juni, 9.-11. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 16.-17. Juni

  • Training Camp: Info folgt

- Anzeige -

Green Bay Packers

  • Auftakt: 20. April

  • Freiwilliges Mini Camp: entfällt

  • OTAs: 26.-27. Mai, 29. Mai, 1.-2. Juni, 4. Juni, 15.-16. Juni, 18. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 9.-11. Juni

  • Training Camp: Info folgt

Houston Texans

  • Auftakt: 20. April

  • Freiwilliges Mini Camp: entfällt

  • OTAs: 27.-29. Mai, 1.-2. Juni, 4. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 9.-11. Juni

  • Training Camp: Info folgt

Mehr Videos

Indianapolis Colts

  • Auftakt: 21. April

  • Freiwilliges Mini Camp: entfällt

  • OTAs: 26.-27. Mai, 29. Mai, 1.-2. Juni, 4. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 9.-11. Juni

  • Training Camp: Info folgt

Jacksonville Jaguars

  • Auftakt: 20. April

  • Freiwilliges Mini Camp: entfällt

  • OTAs: 26. Mai, 28.-29. Mai, 1.-2. Juni, 4. Juni, 15.-17. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 9.-11. Juni

  • Training Camp: Info folgt

Kansas City Chiefs

  • Auftakt: 20. April

  • Freiwilliges Mini Camp: entfällt

  • OTAs: 26.-28. Mai, 1.-3. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 9.-11. Juni

  • Training Camp: Info folgt

Las Vegas Raiders

  • Auftakt: 7. April

  • Freiwilliges Mini Camp: 20.-22. April

  • OTAs: 18. Mai, 20.-21. Mai, 26. Mai, 28.-29. Mai, 1.-4. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 6.-11. Juni

  • Training Camp: Info folgt

Los Angeles Chargers

  • Auftakt: 20. April

  • Freiwilliges Mini Camp: entfällt

  • OTAs: 26.-27. Mai, 29. Mai, 2.-4. Juni, 8.-11. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 16.-18. Juni

  • Training Camp: Info folgt

Los Angeles Rams

  • Auftakt: 20. April

  • Freiwilliges Mini Camp: entfällt

  • OTAs: 26.-28. Mai, 1.-2. Juni, 4. Juni, 8.-9. Juni, 11. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 15.-16. Juni

  • Training Camp: Info folgt

Miami Dolphins

  • Auftakt: 7. April

  • Freiwilliges Mini Camp: 21.-23. April

  • OTAs: 18.-19. Mai, 21. Mai, 26.-27. Mai, 29. Mai, 8.-9. Juni, 11. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 2.-4. Juni

  • Training Camp: Info folgt

Minnesota Vikings

  • Auftakt: 20. April

  • Freiwilliges Mini Camp: entfällt

  • OTAs: 26.-27. Mai, 29. Mai, 1.-2. Juni, 4. Juni, 15.-18. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 9.-11. Juni

  • Training Camp: Info folgt

New England Patriots

  • Auftakt: 20. April

  • Freiwilliges Mini Camp: entfällt

  • OTAs: 27. Mai, 29. Mai, 1.-2. Juni, 4. Juni, 8.-9. Juni, 11. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 15.-17. Juni

  • Training Camp: Info folgt

New Orleans Saints

  • Auftakt: 20. April

  • Freiwilliges Mini Camp: entfällt

  • OTAs: 27.-28. Mai, 1. Juni, 3.-4. Juni, 8. Juni, 10.-11. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 16.-17. Juni

  • Training Camp: Info folgt

Mehr Videos

New York Giants

  • Auftakt: 7. April

  • Freiwilliges Mini Camp: 21.-23. April

  • OTAs: 19.-21. Mai, 27.-29. Mai, 1.-4. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 8.-10. Juni

  • Training Camp: Info folgt

New York Jets

  • Auftakt: 20. April

  • Freiwilliges Mini Camp: entfällt

  • OTAs: 27.-29. Mai, 1.-2. Juni, 4. Juni, 8.-11. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 16.-18. Juni

  • Training Camp: Info folgt

Philadelphia Eagles

  • Auftakt: 20. April

  • Freiwilliges Mini Camp: entfällt

  • OTAs: OTAs: 26.-27. Mai, 29. Mai, 1.-2. Juni, 4. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 9.-10. Juni

  • Training Camp: Info folgt

Pittsburgh Steelers

  • Auftakt: 7. April

  • Freiwilliges Mini Camp: 20.-22. April

  • OTAs: 18. Mai., 20.-21. Mai, 26. Mai, 28.-29. Mai, 8.-9. Juni, 11.-12. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 2.-4. Juni

  • Training Camp: Info folgt

San Francisco 49ers

  • Auftakt: 20. April

  • Freiwilliges Mini Camp: entfällt

  • OTAs: 27.-29. Mai, 1. Juni, 3.-4. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 9.-10. Juni

  • Training Camp: Info folgt

Seattle Seahawks

  • Auftakt: 20. April

  • Freiwilliges Mini Camp: entfällt

  • OTAs: 26. Mai, 28.-29. Mai, 1. Juni, 3.-4. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 9.-11. Juni

  • Training Camp: Info folgt

Tampa Bay Buccaneers

  • Auftakt: 20. April

  • Freiwilliges Mini Camp: entfällt

  • OTAs: 26.-28. Mai, 2.-4. Juni, 9.-11. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 16.-18. Juni

  • Training Camp: Info folgt

Tennessee Titans

  • Auftakt: 7. April

  • Freiwilliges Mini Camp: 21.-23. April

  • OTAs: 18.-19. Mai, 21. Mai, 26.-27. Mai, 29. Mai, 8.-9. Juni, 11.-12. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 16.-17. Juni

  • Training Camp: Info folgt

Washington Commanders

  • Auftakt: 20. April

  • Freiwilliges Mini Camp: entfällt

  • OTAs: 27.-29. Mai, 2.-4. Juni, 9.-11. Juni

  • Verpflichtendes Mini Camp: 16.-18. Juni

  • Training Camp: Info folgt

Mehr NFL-News