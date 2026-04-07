Im ersten Jahr mit Liam Coen als Head Coach spielte Trevor Lawrence eine starke NFL-Saison. 2026 will Coen noch mehr von seinem Quarterback sehen.

Für Trevor Lawrence hatte sich der Trainerwechsel bei den Jacksonville Jaguars definitiv gelohnt. Im ersten gemeinsamen Jahr mit Liam Coen zeigte sich der erste Pick aus dem 2021er-Draft im Vergleich zu den Vorjahren stark verbessert und verhalf den Jaguars zum Playoff-Einzug.

Dort folgte zwar das sofortige Aus gegen die Buffalo Bills, das Lawrence mit einer Interception besiegelte. Dennoch war der generelle Trend beim 26-Jährigen positiv. Der Quarterback schaffte es sogar unter die Finalisten für den MVP Award.

Coen sprach nun über die Entwicklung seines Schützlings und hob die schwierigen Umstände hervor, die Lawrence in den ersten Jahren seiner Karriere bei den Jaguars vorfand. "Vier neue Spielsysteme, verschiedene Cheftrainer, Offensive Coordinators – was auch immer", sagte Coen.

Auch Verletzungen waren bei Lawrence in der Saison 2025 kein Thema. "Wenn man sich die ganze Saison ansieht, stellt man fest: Er hat kein einziges Training verpasst, keinen einzigen Wurf im Training, und er hat die ganze Saison durchgespielt", bilanzierte Coen.