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NFL - Jacksonville Jaguars: Liam Coen stellt hohe Erwartungen an Trevor Lawrence
Veröffentlicht:von Chris Lugert
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Videoclip • 05:09 Min
Im ersten Jahr mit Liam Coen als Head Coach spielte Trevor Lawrence eine starke NFL-Saison. 2026 will Coen noch mehr von seinem Quarterback sehen.
Für Trevor Lawrence hatte sich der Trainerwechsel bei den Jacksonville Jaguars definitiv gelohnt. Im ersten gemeinsamen Jahr mit Liam Coen zeigte sich der erste Pick aus dem 2021er-Draft im Vergleich zu den Vorjahren stark verbessert und verhalf den Jaguars zum Playoff-Einzug.
Dort folgte zwar das sofortige Aus gegen die Buffalo Bills, das Lawrence mit einer Interception besiegelte. Dennoch war der generelle Trend beim 26-Jährigen positiv. Der Quarterback schaffte es sogar unter die Finalisten für den MVP Award.
Coen sprach nun über die Entwicklung seines Schützlings und hob die schwierigen Umstände hervor, die Lawrence in den ersten Jahren seiner Karriere bei den Jaguars vorfand. "Vier neue Spielsysteme, verschiedene Cheftrainer, Offensive Coordinators – was auch immer", sagte Coen.
Auch Verletzungen waren bei Lawrence in der Saison 2025 kein Thema. "Wenn man sich die ganze Saison ansieht, stellt man fest: Er hat kein einziges Training verpasst, keinen einzigen Wurf im Training, und er hat die ganze Saison durchgespielt", bilanzierte Coen.
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Coen sieht bei Lawrence "viel Raum für Verbesserungen"
Und dennoch sei das Ende der Fahnenstange noch gar nicht erreicht, im Gegenteil: Coen erhöht die Erwartungen. "Es gibt noch so viel Raum für weitere Verbesserungen", stellte er klar.
Seine 29 Passing Touchdowns waren zwar persönlicher Rekord für den Quarterback, aber auch kein herausragender Wert. Vor allem die erste Saisonhälfte war ein Auf und Ab, ehe er in den finalen sechs Wochen der Regular Season so richtig aufdrehte. In fünf seiner letzten sechs Spiele kam er auf ein Passer Rating jenseits der 100 Punkte.
Auf diesem guten Eindruck der Endphase der Saison will Coen aufbauen. "Ich glaube, genau darauf freuen wir uns im Angriff, aber wenn man mit A) Bescheidenheit und B) mentaler und körperlicher Härte an die Sache herangeht, kann man meiner Meinung nach mit einem Quarterback viel erreichen", meint er.
Beide hätten im Rahmen des Super Bowls viel Zeit gemeinsam in San Francisco verbracht. "Und ich habe eine andere Seite von ihm kennengelernt, ihn aus einer anderen Perspektive erlebt, und ich freue mich wirklich darauf, dieses Jahr wieder mit Trevor zusammenzuarbeiten", sagte Coen.
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