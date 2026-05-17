NFL: Diese Strecken legen die Teams in der kommenden Saison zurück

Die Entscheidung ist gefallen: Aaron Rodgers fügt seiner erfolgreichen Karriere noch ein weiteres Kapitel hinzu.

Star-Quarterback Aaron Rodgers setzt seine Karriere in der NFL fort. Der 42 Jahre alte Spielmacher unterschreibt laut übereinstimmenden US-Medienberichten einen neuen Einjahresvertrag bei den Pittsburgh Steelers.

Damit geht Rodgers, viermal wertvollster Spieler der Liga und Super-Bowl-Champion 2011 mit den Green Bay Packers, im Herbst in seine 22. Saison in der National Football League.

Im vergangenen Jahr war er zu den Steelers gewechselt. Mit der Vertragsverlängerung - 22 Millionen Dollar als garantiertes Gehalt, dazu weitere drei Millionen in Form von möglichen Boni - kommt es in Pittsburgh zu einer erneuten Zusammenarbeit zwischen Rodgers und Mike McCarthy.

Der frühere Head Coach der Packers hatte im Januar das Amt bei den Steelers übernommen, nachdem Mike Tomlin nach dem Aus in der Wildcard-Runde der Playoffs zurückgetreten war.

Rodgers und McCarthy arbeiteten über viele Jahre in Green Bay zusammen und feierten im Super Bowl XLV gegen Pittsburgh gemeinsam den Titel.