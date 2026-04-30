NFL NFL: Aaron Rodgers verwirrt mit Sex-Aussage Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Steelers-Eigentümer Art Rooney II glaubt, dass die monatelange Hängepartie um Aaron Rodgers in wenigen Wochen ein Ende findet – und gibt sich dabei bemerkenswert gelassen.

Seit Monaten warten die Pittsburgh Steelers auf eine Antwort von Aaron Rodgers - nun scheint ein Ende der Hängepartie in Sicht. Teambesitzer Art Rooney II erklärte am Mittwoch beim NFL Network, er rechne bald mit einer Entscheidung des Star-Quarterbacks. "Er hält uns über seine Pläne auf dem Laufenden", gibt sich Rooney gelassen. "Auch wenn ich dachte, es wäre wahrscheinlich schon abgeschlossen, glaube ich, dass wir in den nächsten Wochen zu einer Entscheidung kommen werden."

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