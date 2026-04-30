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Pittsburgh Steelers: Hängepartie mit Aaron Rodgers vor dem Ende?
Veröffentlicht:von ran
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NFL: Aaron Rodgers verwirrt mit Sex-Aussage
Videoclip • 01:04 Min
Steelers-Eigentümer Art Rooney II glaubt, dass die monatelange Hängepartie um Aaron Rodgers in wenigen Wochen ein Ende findet – und gibt sich dabei bemerkenswert gelassen.
Seit Monaten warten die Pittsburgh Steelers auf eine Antwort von Aaron Rodgers - nun scheint ein Ende der Hängepartie in Sicht.
Teambesitzer Art Rooney II erklärte am Mittwoch beim NFL Network, er rechne bald mit einer Entscheidung des Star-Quarterbacks.
"Er hält uns über seine Pläne auf dem Laufenden", gibt sich Rooney gelassen. "Auch wenn ich dachte, es wäre wahrscheinlich schon abgeschlossen, glaube ich, dass wir in den nächsten Wochen zu einer Entscheidung kommen werden."
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Pittsburgh Steelers sorgen für Rodgers-Szenario vor
Rodgers hatte selbst im März betont, dass es für ihn keine Deadline gebe - und das auch eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Seither ließ er mehrere von Pittsburgh intern gesetzte Zieldaten verstreichen.
Rooney nahm es auch diesmal gelassen: "Wir haben Aaron und seinen Berater informiert, dass wir das tun würden - also kein großes Ding."
Pittsburgh hält dem 42-Jährigen weiterhin die Tür offen, geht aber gleichzeitig auf Nummer sicher.
Beim Draft holte der Klub Penn-State-Quarterback Drew Allar in der dritten Runde, zudem belegte man Rodgers mit dem Unrestricted Free Agents Tender - primär, um mit einem Angebot eines Konkurrenten gleichziehen zu können oder für den unwahrscheinlichen Fall eines Wechsels einen Kompensations-Pick zu sichern.
Im Falle einer Einigung würde Rodgers durch den UFA-Tender eine zehnprozentige Gehaltserhöhung bekommen, womit sein Gehalt für die Saison 2026 auf etwa 15 Millionen US-Dollar ansteigen könnte.
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