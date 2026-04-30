NFL: George Pickens unterschreibt Franchise Tag bei den Dallas Cowboys

Nachdem die Dallas Cowboys entschieden haben, George Pickens keinen langfristigen Vertrag anzubieten, unterschrieb der Wide Receiver einen Franchise Tag.

Vor einer Woche hatten die Cowboys noch bekanntgegeben, dass sie keine Verhandlungen über einen langfristigen Vertrag aufnehmen werden .

Die Zukunft von George Pickens liegt weiter bei den Dallas Cowboys . Am Mittwoch gab das Team bekannt, dass der Wide Receiver den Tag unterschrieben hat. Dies garantiert ihm in der Saison 2026 ein garantiertes Gehalt von 27,3 Millionen US-Dollar.

Der Franchise Tag eröffnet auch die Möglichkeit eines Trades. Allerdings betonte Executive Vice President Stephen Jones kürzlich, dass dies nicht geplant sei. 2027 würde Pickens demzufolge zum Free Agent werden.

"Wir haben nicht die Absicht, George abzugeben", sagte Jones nach dem Ende des ersten Tages des NFL Drafts am Donnerstagabend. "Wir sind mit der aktuellen Situation sehr zufrieden. Dass er hierherkommt und seinen Tag unterschreibt, bedeutet für uns: Jetzt wird gearbeitet."

Der Passempfänger wurde 2022 in der 2. Runde von den Pittsburgh Steelers gedraftet und 2025 zu den Dallas Cowboys getradet. In seiner ersten Saison mit Dallas wurde er erstmals in den Pro Bowl gewählt und fing 93 Pässe für 1.429 Yards und neun Touchdowns.