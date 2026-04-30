NFL: Houston Texans verlängern mit Defense-Stütze - News und Gerüchte zur Free Agency im Ticker

NFL NFL: Browns-Pick feiert Draft mit Pool-Backflip Videoclip • 01:14 Min Link kopieren Teilen

Die Free Agency läuft, damit auch die neue NFL-Saison. Was passiert personell? ran begleitet das Geschehen im Ticker.

Seit dem 11. März läuft die Free Agency in der NFL - und damit auch die neue Saison. Wer wird entlassen, wer wird getradet, wessen Vertrag wird verlängert? ran zeigt die wichtigsten Transactions und Gerüchte. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

NFL Draft 2026: Wichtigste News im Ticker

+++ Update, 30.04., 06:42 Uhr: Texans verlängern mit Defense-Stütze +++ Die Houston Texans haben den Vertrag mit Linebacker Azeez Al-Shaair verlängert. Der Pro Bowler unterschreibt einen neuen Dreijahresvertrag, der ihm insgesamt 54 Millionen Dollar einbringt. Al-Ahaair kam 2025 auf 103 Tackles, zwei Interceptions und neun verteidigte Pässe. 2023 schloss er sich den Texans in der Free Agency von den Tennessee Titans an. Der 28-Jährige gilt als harter Spieler, bei einem Tackle gegen Trevor Lawrence wurde er mal für unnötige Härte für zwei Spiele gesperrt.

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+++ Update, 29.04., 06:49 Uhr: Russell Wilson zurück in New York? +++ Kehrt Russell Wilson zurück in den Big Apple? Wie "ESPN" berichtet, haben die New York Jets offenbar den Namen Wilson auf der Liste. Die Jets suchen noch nach Verstärkung für den Quarterback-Raum als Backup für Geno Smith. Bereits in der vergangenen Saison spielte Wilson in New York, allerdings für die New York Giants. Nach wenigen Spielen wurde er als Starting Quarterback von Youngster Jaxson Dart abgelöst. Der 37-Jährige sagte nach der Saison, dass er weiter spielen wolle.

+++ Update, 28.04., 16:20 Uhr: Pittsburgh Steelers sichern sich die Kontrolle über Aaron Rodgers' Zukunft +++ Die Pittsburgh Steelers würden gerne in eine weitere Saison mit Aaron Rodgers gehen - und haben den Quarterback laut NFL-Insider Adam Schefter deshalb mit dem selten vergebenen Right-of-First-Refusal-Tender versehen. Kurz zusammengefasst könnte man sagen, dass die Steelers mit dem Tender die Kontrolle über die Zukunft des 42-jährigen Spielmachers übernommen haben. Denn mit dem Right-of-First-Refusal-Tender bleibt Rodgers zwar weiterhin ein Free Agent, kann nun aber nicht mehr einfach so bei einem anderem Team unterschreiben. Sollte nämlich eine andere Franchise Rodgers einen Vertrag vorlegen, dürften die Steelers mit dem Angebot gleichziehen - und Rodgers müsste unter diesen Bedingungen in Pittsburgh spielen. Der Right-of-First-Refusal-Tender ist also gleichbedeutend mit einem Angebot für einen Einjahresvertrag: Dieser beinhaltet eine automatische Steigerung des Gehalts des Spielers um zehn Prozent. "A-Rod" würde somit statt wie zuletzt 13,65 Millionen Dollar rund 15 Millionen in der kommenden Saison verdienen, wenn er das Angebot annimmt. Ein interessantes Detail dieses speziellen Tenders ist, dass Rodgers erst mit Beginn des Training Camps im Juli offiziell unterschreiben kann. Die Steelers verschaffen somit sich und Rodgers, der nach wie vor unschlüssig zu sein scheint, ob seine Karriere fortsetzen will, Zeit. Und vor allem haben die Steelers die Sicherheit, dass der Quarterback in der Zwischenzeit nicht woanders landet.

+++ Update, 25.04., 20:57 Uhr: Raiders traden ehemaligen Erstrundenpick zu den Saints +++ Im Rahmen des NFL Drafts in Pittsburgh haben sich die Las Vegas Raiders und die New Orleans Saints auf einen Trade für Tyree Wilson verständigt. Der 25 Jahre alte Pass Rusher wechselt von den Raiders zu den Saints, wobei Las Vegas einen Fünftrundenpick im diesjährigen Draft erhielt, gleichzeitig aber auch einen Siebtrundenpick nach New Orleans zurückschickte. Wilson war 2023 von den Raiders an siebter Stelle gepickt worden, schaffte in Las Vegas aber nicht den Durchbruch. In drei Jahren startete er nur siebenmal und verbuchte insgesamt zwölf Sacks.

+++ Update, 25.04., 12:25 Uhr: Philadelphia Eagles machen 100-Millionen-Deal für Jonathan Greenard fix +++ Die Philadelphia Eagles haben am Freitag Linebacker Jonathan Greenard per Trade von den Minnesota Vikings verpflichtet. Für den Pass-Rusher schicken sie zwei Drittrundenpicks nach Minnesota – den diesjährigen Pick 98 sowie einen Drittrundenpick 2027 – und erhalten zusätzlich einen Siebtrundenpick 2026 zurück. Greenard einigte sich laut "ESPN" anschließend mit Philadelphia auf eine vierjährige Vertragsverlängerung über 100 Millionen Dollar, davon 50 Millionen garantiert. Der 28-Jährige, der zuletzt von einer Schulterverletzung gebremst wurde, soll die Pass-Rush-Qualität der Eagles-Defense deutlich erhöhen. Die Vikings haben mit dem erhaltenen Pick 98 im Draft in der Nacht auf Samstag Defensive Back Jakobe Thomas verpflichtet.

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+++ Update, 24.04., 23:18 Uhr: Green Bay Packers verlängern mit Jayden Reed +++ Wide Receiver Jayden Reed und die Green Bay Packers haben eine Verlängerung um weitere drei Jahre vereinbart. Das berichtet NFL-Insider Adam Schefter von "ESPN". Demnach soll das Paket 50,25 Millionen Dollar schwer sein – wovon 20 Millionen Dollar garantiert sein sollen. Reed kam 2023 zu den Packers und ist neben Matthew Golden sowie Christian Watson Top-Receiver in Green Bay.

+++ Update, 20.04., 17:37 Uhr: San Francisco 49ers verlängern mit Trent Williams +++ Die San Francisco 49ers haben sich mit Offensive Tackle Trent Williams auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Laut NFL-Insider Adam Schefter unterschreibt der 37-Jährige einen Zweijahresvertrag im Wert von bis zu 50 Millionen Dollar. Garantiert sind dabei 37 Millionen Dollar. Williams wäre in dieser Saison in sein letztes Vertragsjahr bei der Franchise gegangen. Durch die Verlängerung bleibt der Tackle den "Niners" bis zur Saison 2027 erhalten. Williams gilt allgemein als einer der besten Offensive Tackle der NFL-Geschichte. Insgesamt ist er zwölfmaliger Pro-Bowler und wurde fünf mal ins All-Pro Team gewählt. Er startete in über 200 Spielen und spielt seit 2010 in der NFL, zunächst für die Washington Redskins. 2019 musste er wegen einer Krebserkrankung die gesamte Saison aussetzen. Auf Anfrage seines Spielerberaters wurde er in der Offseason 2020 zu den San Francisco 49ers getradet.

+++ Update, 17.04., 07:27 Uhr: Chargers-GM reagiert auf Trade-Spekulationen um Quentin Johnston +++ Nach einer erneut starken Saison gehört Quentin Johnston von den Los Angeles Chargers in dieser Free Agency zu den Spielern, um deren Zukunft es besonders viele Spekulationen gibt. Diese Gerüchte um den Wide Receiver hat nun Joe Hortiz ausdrücklich dementiert. Der General Manager der Chargers stellte am Donnerstag klar, dass der Erstrunden-Pick von 2023 nicht zu haben sei. "Auf Twitter kursieren viele Gerüchte", sagte Hortiz. "Und ich kann Ihnen versichern: Ich habe keinen einzigen Anruf bezüglich Quentin getätigt und auch keinen einzigen Anruf zu diesem Thema erhalten." Die Chargers haben bis zum 1. Mai Zeit, um Johnstons Fifth-Year-Option für die kommende Saison zu ziehen. In der würde der 24-Jährige garantierte 18,1 Millionen Dollar verdienen. Johnston führte die Chargers im vergangenen Jahr zum zweiten Mal in Folge mit acht Touchdowns an und erzielte mit 735 Yards in 14 Spielen einen Karrierebestwert.

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