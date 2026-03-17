leute Sport Allgemein Basketball
Basketball: Albas Co-Trainer räumt stolze Summe bei "Wer wird Millionär?" ab
Vladimir Bogojevic legt einen starken Auftritt bei der RTL-Show „Wer wird Millionär“ hin und räumt Satte 64.000 Euro ab.
Der ehemalige deutsche Basketball-Nationalspieler Vladimir Bogojevic hat bei der RTL-Show "Wer wird Millionär?" kräftig abgeräumt. Der aktuelle Co-Trainer des elfmaligen Meisters Alba Berlin schaffte es am Montagabend auf den Stuhl gegenüber von Moderator Günther Jauch und stieg erst bei der 125.000-Euro-Frage aus.
Der 57-malige Nationalspieler, der 1999 an der Seite von Dirk Nowitzki an der EM teilgenommen hatte, gewann somit 64.000 Euro.
Basketball: Bogojevic erzählt aus seinem Leben
Der in Serbien geborene Bogojevic erzählte in der Show unter anderem von seiner Flucht wegen des Krieges im Jahr 1992 und seiner späteren Einbürgerung in Deutschland. "Der Deutsche Basketball Bund hatte Interesse, mich bei den Maßnahmen auch spielberechtigt zu bekommen", erzählte er.
Zum Abschluss fragte Jauch, was mit dem Gewinn passieren solle. "Wir bauen gerade ein Haus, dafür wird Geld benötigt", sagte seine als Begleitung mitgekommene Frau.
Auch interessant: Noch ein Sieg - und der deutsche Basketball-Star Franz Wagner steht in den NBA-Playoffs (zwei Spiele jedes Wochenende LIVE auf ProSieben Maxx, bei Joyn und im Stream auf ran.de und in der ran-App).
Basketball-EM: Gehört Dennis Schröder jetzt in die Hall of Fame? Ein Pro und Contra
Alles zum Basketball lesen
Basketball-Bundesliga live auf joyn
BBL 2025/26 live: Topspiele im kostenlosen Stream auf Joyn - EWE Baskets Oldenburg vs. Würzburg Baskets
NBA
NBA 2025/26 live: Spielplan, Übertragung im TV, Stream und die deutschen Stars
Nach sieben Siegen in Folge
Rückschlag! Magic-Serie endet
Basketball
Zwei neue NBA-Teams? Abstimmung steht wohl bevor
Basketball
Zwei neue NBA-Teams? Abstimmung steht wohl bevor
NBA: Hartenstein feiert Comeback bei OKC-Sieg