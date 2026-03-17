Basketball: Albas Co-Trainer räumt stolze Summe bei "Wer wird Millionär?" ab

Vladimir Bogojevic legt einen starken Auftritt bei der RTL-Show „Wer wird Millionär“ hin und räumt Satte 64.000 Euro ab.

Der ehemalige deutsche Basketball-Nationalspieler Vladimir Bogojevic hat bei der RTL-Show "Wer wird Millionär?" kräftig abgeräumt. Der aktuelle Co-Trainer des elfmaligen Meisters Alba Berlin schaffte es am Montagabend auf den Stuhl gegenüber von Moderator Günther Jauch und stieg erst bei der 125.000-Euro-Frage aus.

Der 57-malige Nationalspieler, der 1999 an der Seite von Dirk Nowitzki an der EM teilgenommen hatte, gewann somit 64.000 Euro.