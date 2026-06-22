ran NBA Basketball NBA: "Momentum!" Detlef Schrempf feiert deutschen Basketball ab Videoclip • 05:23 Min Link kopieren Teilen

Alba Berlin feiert nach einem eindrucksvollen Comeback in München die BBL-Meisterschaft!

Alba Berlin hat Svetislav Pesic den Abschied vermiest und zum zwölften Mal den Meistertitel geholt. Im entscheidenden fünften Finale der Basketball Bundesliga (BBL), dem letzten Spiel in der Erfolgskarriere der Trainerlegende, setzten sich die Berliner nach einem Comeback mit 84:81 (27:47) beim FC Bayern durch und gewannen die Best-of-five-Serie 3:2. Die Münchner hatten am Freitag in der Berliner Max-Schmeling-Halle ihren ersten Matchball nicht genutzt hast (61:71), vergaben nun auch den zweiten und verpassten nach den Titeln 2024 und 2025 den erträumten ersten "Threepeat" - es ist die erste Saison seit 2022 ohne einen Silberpokal. Alba gewann die erste Meisterschaft seit 2022 - und das nach einem großen Rückstand zur Pause.

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"Wir haben Bock, wir wollen die Saison erfolgreich zu Ende bringen", sagte Welt- und Europameister Johannes Voigtmann vor dem Showdown nach anstrengenden Wochen bei "Dyn". "Wir sind jetzt nicht mehr taufrisch", so Voigtmann, aber das gelte "für beide Mannschaften". Im mit 11.500 Zuschauern ausverkauften SAP Garden lief Jonas Mattisseck schnell heiß, der Alba-Kapitän versenkte in den ersten dreieinhalb Minuten all seine drei Dreierversuche. Im packenden Duell ging es erneut eng zu, die Bayern konnten sich Anfang des zweiten Viertels mit einem 8:0-Lauf zum 30:20 (12. Minute) erstmals leicht absetzen. Auch interessant: Trainer-Chaos in der BBL: FC Bayern will Gavel - Bambergs Hauptsponsor erhebt schwere Vorwürfe

Andreas Obst verpasst Ausgleich zur Schlusssirene München hatte im 87. Pflichtspiel der Saison Vorteile beim Rebound, dominierte mit Physis, und Andreas Obst übernahm im Angriff. Der wertvollste Spieler (MVP) der Hauptrunde spielte seine Klasse von der Dreierlinie aus und sorgte kurz vor der Pause für die 20-Punkte-Führung. Alba kam stark aus der Kabine, nach einem 14:0-Lauf hieß es nur noch 52:46 (25.). Und Berlin ließ nicht nach und drehte das Spiel, Malte Delow besorgte die Führung (67:66/33.). Obst, Topscorer der Bayern (24 Punkte), traf 37 Sekunden vor Schluss zum 79:82, doch Berlin brachte die Führung nach Hause. Weil Obst kurz vor der Schlusssirene den Ausgleich verpasste. Pesic geht nach mehr als 40 Jahren an der Seitenlinie in den wohlverdienten Ruhestand, wer ihn beerben wird, ist weiter offen. Die Bayern wollen ihren früheren Profi Anton Gavel von Pokalsieger BMA365 Bamberg Baskets loseisen, doch es gibt Streit wegen der Personalie. "Ich persönlich glaube, dass wir in der nächsten Saison Anton Gavel hier als Trainer haben. Man muss versuchen, ein diplomatische Lösung zu finden", sagte Bayern-Patron Uli Hoeneß in der Pause.

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