FC Bayern Basketball: Transfercoup mit Meistermacher - Sportchef verlässt München

ran Mehr Sport Basketball-WM: Auf diese Teams trifft Deutschland Videoclip • 01:18 Min Link kopieren Teilen

Den Basketballern des FC Bayern München ist ein Transfercoup innerhalb der BBL gelungen.

Nur ein Jahr nach dem Aufstieg in die Geschäftsführung verlässt Dragan Tarlac den deutschen Basketballmeister Bayern München. Der 53-jährige, seit 2024 Sportchef, geht zum Saisonende aus persönlichen Gründen und wird durch Thorsten Leibenath ersetzt. Der neue Geschäftsführer Sport ist derzeit Sportdirektor bei Ligakonkurrent ratiopharm Ulm. Tarlac habe "den Weg unserer Basketballer in einer nicht ganz einfachen Phase mit seiner Art fortgeführt", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer: "Unser kompletter Fokus liegt nun darauf, dass wir die gemeinsame Zeit mit dem erneuten Gewinn der Meisterschaft erfolgreich krönen. Gleichzeitig sind wir sehr froh, in Thorsten Leibenath einen exzellenten Kenner der nationalen und internationalen Basketballszene als Nachfolger gefunden zu haben."

FC Bayern: Leibenath bringt Erfolge mit Leibenath war von 2011 bis 2019 Trainer in Ulm, wechselte danach ins Management des Vereins und war maßgeblich am Gewinn der Meisterschaft 2023 beteiligt. In München soll er jetzt die nationale Dominanz der Bayern ausbauen und dabei helfen, die ambitionierten Ziele in der Euroleague zu erreichen.

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