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NBA: Washington Wizards gewinnen Draft Lottery - Chicago Bulls machen großen Sprung
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:35 Min
Die Washington Wizards dürfen sich über den Sieg in der Draft Lottery freuen, auch die Chicago Bulls jubeln.
Die Washington Wizards haben die NBA Draft Lottery 2026 gewonnen und dürfen damit als erstes Team im kommenden Draft einen Spieler auswählen. Auch die Chicago Bulls haben einen großen Sprung gemacht, genau wie die Memphis Grizzlies und die Utah Jazz.
Als eines der drei schlechtesten Teams der vergangenen Saison hatten die Wizards die beste Chance auf den ersten Pick (14 Prozent), sodass die große Überraschung in diesem Jahr ausblieb. Als Zweites ziehen dürfen die Jazz, die zwei Plätze noch nach oben gesprungen sind, die Grizzlies, die den dritten Pick haben, sind sogar drei Plätze geklettert.
Der große Gewinner des Abends sind aber die Bulls, die vor der Lottery nur eine Chance von 5,7 Prozent auf den vierten Pick hatten und so ganze fünf Plätze nach oben gesprungen sind.
Der ehemalige Abo-Meister verpasste bereits zum vierten Mal in Serie die Playoffs und darf jetzt mit einem der besten Youngster des Jahrgangs auf Besserung hoffen.
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NBA: Wizards schnappen sich wohl Top-Talent Dybantsa
Washington wird höchstwahrscheinlich A.J. Dybantsa mit dem ersten Pick ziehen, der Forward gilt seit Monaten als klarer Favorit auf den Top Pick. Allerdings ist nichts in Stein gemeißelt, auch Darryn Peterson, Cameron Boozer und Caleb Wilson haben realistische Chancen, der neue Nr.-1-Pick zu werden.
In der Vorsaison hatten die Dallas Mavericks die Draft Lottery sensationell mit einer Chance von 1,8 Prozent gewonnen und sich anschließend Cooper Flagg gesichert.
Der Draft steigt am 23. und 24. Juni im Barclays Center in New York.
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