Die Washington Wizards dürfen sich über den Sieg in der Draft Lottery freuen, auch die Chicago Bulls jubeln.

Die Washington Wizards haben die NBA Draft Lottery 2026 gewonnen und dürfen damit als erstes Team im kommenden Draft einen Spieler auswählen. Auch die Chicago Bulls haben einen großen Sprung gemacht, genau wie die Memphis Grizzlies und die Utah Jazz.

Als eines der drei schlechtesten Teams der vergangenen Saison hatten die Wizards die beste Chance auf den ersten Pick (14 Prozent), sodass die große Überraschung in diesem Jahr ausblieb. Als Zweites ziehen dürfen die Jazz, die zwei Plätze noch nach oben gesprungen sind, die Grizzlies, die den dritten Pick haben, sind sogar drei Plätze geklettert.

Der große Gewinner des Abends sind aber die Bulls, die vor der Lottery nur eine Chance von 5,7 Prozent auf den vierten Pick hatten und so ganze fünf Plätze nach oben gesprungen sind.

Der ehemalige Abo-Meister verpasste bereits zum vierten Mal in Serie die Playoffs und darf jetzt mit einem der besten Youngster des Jahrgangs auf Besserung hoffen.