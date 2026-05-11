In den NBA-Playoffs stehen die Knicks nach einem Sweep in der nächsten Runde. Den Timberwolves gelingt derweil der Ausgleich.

Die New York Knicks stehen in den NBA-Playoffs nach einem "Sweep" gegen die Philadelphia 76ers in den Conference Finals. Das Team des Deutschen Ariel Hukporti gewann in der Nacht auf Montag auch das vierte Spiel der Best-of-seven-Serie und zog dank des deutlichen 144:114 zum zweiten Mal in Folge in die Runde der letzten Vier ein.

Im vergangenen Jahr waren die Knicks dort an den Indiana Pacers gescheitert, nun treffen sie auf den Gewinner der Serie zwischen den Detroit Pistons und den Cleveland Cavaliers um Dennis Schröder. Gegen Philadelphia stellten die Knicks mit 25 Dreipunktewürfen den Playoff-Rekord der NBA ein. Miles McBride war mit 25 Punkten bester Werfer des Teams, Hukporti kam in 16 Minuten Spielzeit auf fünf Zähler.