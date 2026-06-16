NBA: Splitter neuer Head Coach der Chicago Bulls

Die Chicago Bulls aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA haben einen neuen Head Coach gefunden.

Der sechsmalige NBA-Champion verkündete am Dienstag, mit dem Brasilianer Tiago Splitter, der zuletzt interimsweise das Traineramt bei den Portland Trail Blazers innehatte, in die neue Saison zu gehen. Der 41-Jährige tritt damit die Nachfolge von Billy Donovan an, der die Bulls nach sechs Spielzeiten und einem enttäuschenden zwölften Platz im Osten verlassen hatte.

"Während des gesamten Auswahlverfahrens zeichnete sich Tiago durch sein basketballerisches Verständnis, seine Fähigkeit, eine Verbindung zu den Spielern aufzubauen und sie weiterzuentwickeln, sowie durch die Art und Weise aus, wie seine Mannschaften jeden Abend kämpfen", wird Bryson Graham, geschäftsführender Vizepräsident der Bulls, in der Mitteilung zur Verpflichtung Splitters zitiert. Der Brasilianer habe "auf allen Ebenen des Sports sowohl als Spieler als auch als Trainer" Erfolge gefeiert und passe perfekt zum jungen Kader der Franchise.

Vor seiner Anstellung in Portland war Splitter unter anderem als Assistenztrainer bei den Houston Rockets, Cheftrainer bei Paris Basketball und als Co-Trainer bei den Brooklyn Nets tätig. Seinen größten Erfolg als Spieler feierte er 2014 als Center der San Antonio Spurs, mit denen er als erster Brasilianer überhaupt den NBA-Titel gewann.