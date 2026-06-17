BBL-Finale: FC Bayern schlägt vor Schröder, Wagner und Klingbeil zurück

ran NBA Basketball NBA: Ekstase in New York - die Knicks feiern die Meisterschaft Videoclip • 02:01 Min Link kopieren Teilen

Unter den kritischen Augen der Weltmeister Dennis Schröder und Franz Wagner sowie von Finanzminister Lars Klingbeil hat Favorit Bayern München dem Druck standgehalten und ist nur noch einen Schritt von der dritten Meisterschaft in Folge in der Basketball Bundesliga (BBL) entfernt.

Vor Promi-Publikum in der Hauptstadt antworteten die Münchner auf die jüngste Heimniederlage mit einem 91:83 (43:40) im dritten Finalspiel bei Alba Berlin. Damit stellte Bayern auf 2:1 in der Best-of-five-Serie. Am Freitag könnte der Hauptrundenerste mit dem ersten Matchball den achten Meistertitel erneut auswärts perfekt machen. "War jetzt nicht unbedingt das schönste Spiel", sagte ein erleichterter Niels Giffey von den Bayern nach der intensiv geführten Partie bei DYN. Auch Teamkollege Isiaha Mike pustete am Mikrofon einmal kräftig durch und bekräftigte, auf eine weitere Verlängerung der Serie nicht besonders scharf zu sein. "Serie beenden, Urlaub starten", gab Mike entsprechend die Marchroute vor, sich nach der zweiten Serienführung nun für die lange Saison belohnen zu wollen. Von der Berliner Euphorie um den abgerungenen Heimvorteil hatte sich der 76 Jahre alte Headcoach Svetislav Pesic von Bayern bereits am Sonntag nicht beirren lassen. "Ich kann keinen Sieg garantieren, aber ich kann garantieren, dass wir viel besser spielen werden", hatte Pesic nach dem 79:86 gesagt.

Die nächsten Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 11:00 • Tennis Tennis: WTA Open in Berlin, Achtelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 11:00 • Tennis Tennis: WTA Open in Berlin, Achtelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 15:30 • Tennis Tennis: ATP Open in Halle, Achtelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 15:30 • Tennis Tennis: ATP Open in Halle, Achtelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Tschechien - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Tschechien - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 23:15 • Fussball WM 2026 live: Kanada - Katar im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 23:15 • Fussball WM 2026 live: Kanada - Katar im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 19.06. 11:30 • Tennis Tennis: ATP Open in Halle, Viertelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 19.06. 11:30 • Tennis Tennis: ATP Open in Halle, Viertelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 19.06. 11:35 • Motorsport DTM: Lausitzring, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 19.06. 11:35 • Motorsport DTM: Lausitzring, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 19.06. 15:30 • Tennis Tennis: WTA Open in Berlin, Viertelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 19.06. 15:30 • Tennis Tennis: WTA Open in Berlin, Viertelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 19.06. 16:05 • Motorsport DTM: Lausitzring, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 19.06. 16:05 • Motorsport DTM: Lausitzring, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 19.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt 2026: USA - Australien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 19.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt 2026: USA - Australien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 20.06. 18:05 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 18:05 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

- Anzeige -

- Anzeige -

FC Bayern: Neno Dimitrijevic bester Scorer Und seine Mannschaft bestätigte den Coach vor 8899 Fans in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle, in der Bayern über den Großteil der lange engen Partie in Führung lag. "Wir können nicht erwarten, dass die den Kopf verlieren", räumte Albas Jonas Mattisseck hinterher bei "DYN" ein, dass Bayern letzlich den Tick abgezockter war und die vorherige Heimniederlage mit all ihrer Erfahrung gekonnt abschüttelte. Im Berliner Fanmeer, das ganz "in Gelb" anfeuerte, sahen DBB-Kapitän Schröder und der frühere Alba-Akteur Wagner den von Beginn konzentrierten Auftritt des Favoriten. Einzig zum Ende des dritten Viertels konnte Alba zwischenzeitlich die Führung abnehmen. Bayerns Guard Neno Dimitrijevic ging erneut mit 19 Punkten als bester Scorer voran. Der Berliner Shooting Star Jack Kayil, der nach dem Draft vor einem Sprung in die NBA steht, hielt als bester Albas Werfer mit 17 Punkten dagegen.