ran NBA Basketball NBA: Happy End für Wembanyama - vermisster Freund taucht wieder auf Videoclip • 01:24 Min Link kopieren Teilen

Die NBA-Saison 2025/26 läuft. Nach Abschluss der Regular Season geht es nun in den Playoffs ums Ganze. Alle wichtigen Informationen im Überblick.

Die Regular Season der NBA ist abgeschlossen. Titelverteidiger OKC City konnte sich in der Western Conference die Pole Position vor den Playoffs sichern, während sich im Osten etwas überraschend die Detroit Pistons durchsetzen konnten. Während Dennis Schröder mit den Cleveland Cavaliers bereits fix für die Playoffs qualifiziert ist, müssen die Wagner-Brüder mit Orlando Magic das Play-In-Tournament bestreiten.

NBA 2025/26: Orlando Magic und Co. im Play-In-Turnier gefordert Sowohl im Westen als auch im Osten müssen noch Teams um den Einzug um die Playoffs bangen. In der Western Conference kommt es zu folgenden Duellen: 15. April, 4:00 Uhr: Phoenix Suns (7) vs. Portland Trail Blazers (8) - 110:114

16. April, 4:00 Uhr: LA Clippers (9) vs. Golden State Warriors (10) - 121:126 Der Gewinner aus dem ersten Spiel, die Portland Trail Blazers, ist fix in den Playoffs, während der Verlierer, die Suns gegen den Gewinner aus Spiel zwei um den letzten Platz antritt. 18. April, 4:00 Uhr: Phoenix Suns (7) vs. Golden State Warriors (10) Im Osten stehen folgende Duelle auf dem Programm: 16. April: 1:30 Uhr: Philadelphia 76ers (7) vs. Orlando Magic (8) - 109:79

15. April: 1:30 Uhr: Charlotte Hornets (9) vs. Miami Heat (10) - 127:126 n.V. Wie im Westen kam der Sieger von Spiel eins (Philadelphia 76ers) direkt weiter, während der Verlierer (Orlando Magic) gegen den Gewinner aus Spiel zwei, also die Hornets, antreten muss. Die Miami Heat sind ausgeschieden. 18. April, 1:30 Uhr: Orlando Magic (8) vs. Charlotte Hornets (9)

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NBA 2025/26: Wer zeigt das Play-In-Duell der Orlando Magic live? Sowohl das Play-In-Finale im Osten als auch das aus dem Westen werden LIVE von Amazon Prime übertragen. Mit dabei sind die beiden Wagner-Brüder Franz und Moritz sowie mit Tristan da Silva ein weiterer deutscher Nationalspieler. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Ansonsten können ebenfalls kostenpflichtig alle Spiele über den NBA League Pass verfolgt werden.

NBA 2025/26: Die Playoff-Duelle im Überblick Eastern Conference (1) Detroit Pistons vs. (8) Sieger des letzten Play-In-Spiels

(2) Boston Celtics vs. (7) Philadelphia 76ers

(3) New York Knicks vs. (6) Atlanta Hawks

(4) Cleveland Cavaliers vs. (5) Toronto Raptors Western Conference (1) Oklahoma City Thunder vs. (8) Sieger des letzten Play-In-Spiels

(2) San Antonio Spurs vs. (7) Portland Trail Blazers

(3) Denver Nuggets vs. (6) Minnesota Timberwolves

(4) Los Angeles Lakers vs. (5) Houston Rocket In den Playoffs gilt das Prinzip "Best of Seven". Das heißt, dass es vier Siege benötigt, um in die nächste Runde einzuziehen.

NBA 2025/26: Die Termine im Überblick 22. Oktober 2025: 1. Spieltag mit dem Auftakt-Duell zwischen den Oklahoma City Thunder und den Houston Rockets

15. Januar 2026: NBA-Deutschland-Match zwischen Orlando Magic und Memphis Grizzlies in Berlin

5. Februar: 2026: Deadline Day, ab 21 Uhr (MEZ) keine Trades mehr möglich

15. Februar 2026: All-Star-Game in Inglewood, Kalifornien

13. April 2026: Letzter Spieltag der Regulär Season

15. bis 18. April 2026: Play-In-Turnier

Ab 18. April 2026: Beginn der NBA-Playoffs

Ab ca. Mitte Juni 2026: NBA-Finals

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NBA-Saison 2025/26: Wo laufen die Spiele im TV und Live-Stream? Die kostenpflichtige Streaming-Plattform "Prime Video" hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für 86 Spiele gesichert. Darunter fallen 29 Partien zur deutschen Primetime am Sonntagabend, die komplette Finals-Serie und das Berlin-Game. Zudem wird Pay-TV-Sender "Sky" zahlreiche Partien übertragen, wobei die genaue Anzahl nicht bekannt ist. Die Sky-Übertragungen können wie gewohnt von zahlenden Abonnenten über "Sky Go" und "WOW" gestreamt werden. Wer jedes einzelne NBA-Spiel empfangen möchte, muss den kostenpflichtigen und englischsprachigen "NBA-League-Pass" abonnieren. Im Free-TV ist die Saison 2025/26 nicht zu sehen.

NBA 2025: Die kommenden Live-Übertragungen 18. April, 1:30 Uhr: Orlando Magic (8) vs. Charlotte Hornets (9) - live auf Prime Video

18. April, 4:00 Uhr: Phoenix Suns (7) vs. Golden State Warriors (10) - live auf Prime Video

NBA 2025/26: So funktioniert der Modus Die insgesamt 30 Franchises werden in die Eastern- und Western Conference aufgeteilt. Zunächst müssen alle Teams 82 Partien in der Regular Season bestreiten, wobei es allerdings auch zu Duellen zwischen Teams aus dem Westen und Teams aus dem Osten kommt. Die besten sechs Teams beider Conferences qualifizieren sich direkt für die Playoffs, während weitere zwei Plätze pro Conference im Play-In-Turnier vergeben werden. Hier treffen zunächst die beiden Siebtplatzierten der jeweiligen Conference auf die Achtplatzierten. Die beiden Gewinner stehen in den Playoffs. Die Verlierer des Duells müssen gegen die Franchise bestehen, die sich in den Duellen zwischen den beiden Neunt- und Zehntplatzierten durchgesetzt haben. Im Anschluss spielen beide Conferences stets im Best-of-Seven-Format in Viertelfinale, Halbfinale und Finale den jeweiligen Conference-Sieger aus. Diese beiden treffen in den Finals aufeinander, die ebenfalls im Best-of-Seven-Format steigen.

NBA 2025/26: Die Champions der vergangenen Jahre Seit 2010 sind die Golden State Warriors mit vier NBA-Titeln das in Summe erfolgreichste Team. Die LA Lakers und Miami Heat waren je zweimal erfolgreich. Hier ist der Überblick der letzten Jahre, die Zahl in Klammern umschreibt, der wievielte Titel es in der Historie der jeweiligen Franchise war. 2025: Oklahoma City Thunder (2.)

2024: Boston Celtics (18.)

2023: Denver Nuggets (1.)

2022: Golden State Warriors (7.)

2021: Milwaukee Bucks(2.)

2020: Los Angeles Lakers (17.)

2019: Toronto Raptors (1.)

2018: Golden State Warriors (6.)

2017: Golden State Warriors (5.)

2016: Cleveland Cavaliers (1.)

2015: Golden State Warriors (4.)

2014: San Antonio Spurs (5.)

2013: Miami Heat (3.)

2012: Miami Heat (2.)

2011: Dallas Mavericks (1.)

2010: Los Angeles Lakers (16.)

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NBA 2025/26: Welche Teams sind favorisiert? Als amtierender Champion sind selbstredend die Oklahoma City Thunder um Shai Gilgeous-Alexander zu nennen, die sehr gut als Team harmonieren und aus der letzten Saison ordentlich Selbstvertrauen mitgenommen haben. Mit Platz eins in der Regular Season hat das Team die Favoritenstellung untermauert. Prominent vertreten sind selbstredend auch die LA Lakers mit Luka Doncic und LeBron James, wobei abzuwarten ist, wie gut die beiden Superstars in der heißen Phase der Saison harmonieren und ob die Performance der Rollenspieler ausreichend ist. Die Regular Season hat darüber noch nicht endgültig Aufschluss gegeben. Gute Chancen besitzen gewiss auch wieder die Denver Nuggets, die mit Nikola Jokic den MVP der Jahre 2021, 2022 und 2024 in den eigenen Reihen haben. In diesem Zuge sind auch die Milwaukee Bucks, die mit Giannis Antetokounmpo den wohl athletisch stärksten Spieler auf den Court schicken. Nicht zu vergessen sind außerdem die Boston Celtics, die mit 18 NBA-Titel Rekord-Champion sind und sich zuletzt 2024 die Krone sichern konnten. Boston ist aber darauf angewiesen, dass sich Superstar Jayson Tatum nach seiner langen Verletzung noch weiter steigert. Nach der Regular Season muss man natürlich auch die Detroit Pistons zu den Favoriten zählen, jedoch bleibt abzuwarten, ob es in den Playoffs weiterhin so gut läuft. Auch mit den San Antonio Spurs um Victor Wembanyama ist zu rechnen. Aus deutscher Sicht wäre natürlich zu hoffen, dass auch Orlando Magic mit den Wagner-Brüdern und Tristan Da Silva vorne mitmischen kann.