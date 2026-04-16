NBA: Orlando Magic muss Nachsitzen - Pleite gegen Philadelphia 76ers

ran NBA Basketball NBA: Liebes-Aus bei Luka Doncic - Superstar droht Sorgerecht-Streit Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Die Orlando Magic haben den ersten Matchball um den Einzug in die Playoffs verpasst. Gegen die Philadelphia 76ers verloren die Magic mit 97:109.

Erste Chance vertan: Nationalspieler Franz Wagner und seine Orlando Magic drohen die NBA-Playoffs auch über den Umweg Playin-Turnier zu verpassen. Das Team aus Florida verlor sein erstes Spiel des "Nachsitzens" bei den Philadelphia 76ers mit 97:109 und hat damit nur noch eine letzte Chance auf die Postseason. Verliert Orlando in der Nacht zu Samstag auch gegen die Charlotte Hornets, finden die Playoffs in diesem Jahr ohne die Wagner-Brüder statt.

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