Absage für das DBB-Team: NBA-Star Franz Wagner steht der deutschen Basketball-Nationalmannschaft 2026 nicht zur Verfügung.

Welt- und Europameister Franz Wagner nimmt sich in diesem Jahr eine Auszeit von der Nationalmannschaft.

"Der Plan ist und bleibt, überhaupt nicht zu spielen und mich voll darauf zu konzentrieren, erstmal komplett gesund zu werden, um dann fresh in die neue Saison zu gehen", sagte der deutsche Basketballstar im Interview mit dem Portal "basketball-world.news".

Damit wird der NBA-Profi von Orlando Magic beim Supercup in Hamburg (21./22. August) und den restlichen sechs Qualifikationsspielen für die WM 2027 fehlen.

Wagner hat eine schwierige Saison hinter sich, fehlte erst lange wegen einer hartnäckigen Knöchelverletzung und später wegen Wadenproblemen. Beim Aus für Orlando im Playoff-Achtelfinale gegen die Detroit Pistons (3:4) verpasste der Berliner die letzten drei Spiele. Der 24-Jährige lief in nur 34 von 82 Hauptrundenpartien auf.