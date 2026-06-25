Jack Kayil wurde in der zweiten Runde des NBA-Drafts von den New York Knicks ausgewählt und geht damit zum amtierenden Champion der NBA.

Nach Hannes Steinbach und Christian Anderson ist beim Draft der Basketball-Profiliga NBA auch der dritte Deutsche ausgewählt worden.

Jack Kayil, der gerade mit Alba Berlin die deutsche Meisterschaft gewonnen hat, ging in der zweiten Runde an den frischgebackenen NBA-Champion New York Knicks.

Dort könnte der 20-Jährige, der im vergangenen Jahr gemeinsam mit Steinbach und Anderson Vizeweltmeister mit den deutschen U19-Junioren wurde, auf Ariel Hukporti treffen.