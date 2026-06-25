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NBA-Draft: Jack Kayil vom amtierenden Meister New York Knicks gedraftet
Veröffentlicht:von SID
ran NBA Basketball
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Videoclip • 01:19 Min
Jack Kayil wurde in der zweiten Runde des NBA-Drafts von den New York Knicks ausgewählt und geht damit zum amtierenden Champion der NBA.
Nach Hannes Steinbach und Christian Anderson ist beim Draft der Basketball-Profiliga NBA auch der dritte Deutsche ausgewählt worden.
Jack Kayil, der gerade mit Alba Berlin die deutsche Meisterschaft gewonnen hat, ging in der zweiten Runde an den frischgebackenen NBA-Champion New York Knicks.
Dort könnte der 20-Jährige, der im vergangenen Jahr gemeinsam mit Steinbach und Anderson Vizeweltmeister mit den deutschen U19-Junioren wurde, auf Ariel Hukporti treffen.
Trotz Draft: Läuft Kahil weiter in Europa auf?
Kayil wurde an Position 39 ausgewählt. Der Pick hatte ursprünglich den Houston Rockets gehört, die das Wahlrecht jedoch zuvor an die Knicks abgegeben hatten. Ob der gebürtige Berliner allerdings schon in der kommenden Saison für die New Yorker aufläuft, ist unklar.
Er gilt als "Stash". Dies bedeutet, dass sich die Knicks zunächst nur die Rechte an ihm gesichert haben und Kayil in der kommenden Saison womöglich noch in Europa spielt.
Steinbach und Anderson waren in der ersten Runde des Drafts im Barclays Center in New York jeweils von den Charlotte Hornets ausgewählt worden.
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