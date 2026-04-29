NBA
NBA-Playoffs: New York Knicks mit Matchball - San Antonio Spurs weiter, Boston Celtics müssen nachsitzen
Veröffentlicht:von SID
ran NBA Basketball
Videoclip • 01:15 Min
Die New York Knicks haben sich in der spannenden Serie gegen die Atlanta Hawks einen Matchball erarbeitet. Selbigen verwandelt haben die San Antonio Spurs. Die Boston Celtics hingegen müssen in Spiel sechs.
Der deutsche Basketball-Profi Ariel Hukporti steht mit den New York Knicks vor dem Sprung in die nächste Runde der NBA-Playoffs.
Spiel fünf der Achtelfinalserie gegen die Atlanta Hawks gewannen die Knicks in der Nacht zum Mittwoch im Madison Square Garden mit 126:97. Hukporti kam in drei Minuten Spielzeit auf zwei Rebounds. New York führt nun insgesamt mit 3-2.
Kommende Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 11:00 Uhr • Snooker
Snooker-WM: Viertelfinale im Livestream
180 MinBald verfügbar
Heute, 11:00 Uhr • Snooker
Snooker-WM: Viertelfinale im Livestream
180 Min
- Bald verfügbar
Heute, 14:00 Uhr • Tennis
Tennis: Wiederholung Australian Open, Finale Damen
90 MinBald verfügbar
Heute, 14:00 Uhr • Tennis
Tennis: Wiederholung Australian Open, Finale Damen
90 Min
NBA-Playoffs: Spurs weiter, Celtics unter Druck
Superstar Victor Wembanyama und die San Antonio Spurs machten derweil den Einzug in die Conference Semi Finals perfekt.
Durch einen 114:95-Erfolg gegen die Portland Trail Blazers im fünften Duell gewannen die Spurs die Serie insgesamt mit 4:1. Wembanyama kam auf 17 Punkte und 14 Rebounds.
Als Nächstes bekommt es San Antonio mit den Minnesota Timberwolves oder den Denver Nuggets zu tun.
Ein Ausscheiden verhinderten derweil zunächst die Philadelphia 76ers. Dank 33 Punkten von Starspieler Joel Embiid gab es in Spiel fünf bei den Boston Celtics einen 113:97-Sieg. Damit verkürzten die Sixers den Rückstand in der Serie auf 2-3.
