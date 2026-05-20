NBA-Playoffs: New York Knicks schlagen Cleveland Cavaliers und Dennis Schröder in Overtime

:newstime Erster offen schwuler NBA-Profi ist tot Videoclip • 01:24 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die Cleveland Cavaliers haben durch eine Katastrophen-Leistung ab dem 4. Viertel das erste Conference Final gegen die New York Knicks verloren.

Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers zum Start in die Conference Finals der NBA einen Dämpfer kassiert. Bei den New York Knicks kassierte das Team des deutschen Spielmachers im ersten Spiel in der Nacht zum Mittwoch trotz hoher Führung eine 104:115-Niederlage nach Verlängerung. Schröder kam in 18 Minuten von der Bank auf drei Punkte und fünf Assists. In der Best-of-Seven-Serie liegen die Cavs folglich mit 0:1 zurück. Spiel zwei steigt am Freitag erneut in New York. Im ersten Duell im Madison Square Garden verspielte Cleveland im Schlussviertel noch einen 22-Punkte-Vorsprung, 7:52 Minuten vor Ende hatte es 93:71 gestanden. Anschließend kamen die Knicks mit einem 18:1-Lauf wieder heran. Ihr Starspieler Jalen Brunson glich 19 Sekunden vor dem Ende zum 101:101 aus.

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