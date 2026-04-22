NBA
NBA-Playoffs - Rückschlag für Spurs: Victor Wembanyama erleidet Gehirnerschütterung
Veröffentlicht:von SID
Große Sorgen um Victor Wembanyama. Der Defensive Player of the Year befindet sich im Concussion Protocol.
Verletzungsschock um Victor Wembanyama: Der französische Ausnahmespieler der San Antonio Spurs hat bei seinem zweiten Auftritt in den NBA-Playoffs gegen die Portland Trail Blazers eine Gehirnerschütterung erlitten.
Bei der 103:106-Niederlage seiner favorisierten Mannschaft in der Nacht zum Mittwoch war der 22-Jährige nach einem Zusammenprall mit Jrue Holiday im zweiten Viertel mit dem Kiefer auf dem Boden aufgeschlagen.
Wembanyama war daraufhin benommen auf dem Parkett liegen geblieben, ehe er sich langsam berappelte und anschließend das Feld vorzeitig verließ. Der 2,24 Meter große Profi wurde ins Concussion Protocol zur Behandlung entsprechender Kopfverletzungen aufgenommen und kehrte nicht ins Spiel zurück.
"Ich weiß nur, dass er eine Gehirnerschütterung hat und im Protocol ist", sagte Spurs-Head-Coach Mitch Johnson.
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NBA-Playoffs: Ausfallzeit für Wemby unklar
Ob und wie viele Spiele Wembanyama nun verpasst, ist unklar. Ein Ausfall des Stars, einer von drei Kandidaten für die Wahl zum MVP, wäre für San Antonio enorm bitter.
Zum Playoff-Auftakt am Sonntag hatte Wembanyama 35 Punkte beim 111:98-Erfolg gegen Portland aufgelegt, im zweiten Erstrundenduell kam er wegen der Verletzung in nur zwölf Minuten auf fünf Zähler und vier Rebounds.
In der Best-of-Seven-Serie steht es demnach nun 1-1, Spiel drei folgt in der Nacht zum Samstag in Portland.
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