Italien: Pokalfinale verpasst! Kempf und Como verspielen Sieg über Inter Mailand

Eine Zwei-Tore-Führung reicht dem Überraschungsteam nicht, Hakan Calhanoglu führt Inter Mailand zum Sieg.

Der italienische Überraschungs-Klub Como 1907 hat in einem dramatischen Spiel seinen ersten Einzug ins Finale der Coppa Italia verpasst.

Mit dem früheren deutschen U21-Nationalspieler Marc Oliver Kempf in der Startelf verspielten die Lombarden im Rückspiel beim großen Nachbarn Inter Mailand eine 2:0-Führung und verloren mit 2:3 (1:0).

Das Hinspiel in Como hatte 0:0 geendet. Schon neun Tage zuvor hatte Como gegen Inter in der Liga daheim einen 2:0-Vorsprung aus der Hand gegeben und eine 3:4-Niederlage kassiert. 1985/86 war Como in seinem zuvor einzigen Pokal-Halbfinale an Sampdoria Genua gescheitert.

Martin Baturina (32.) auf Vorlage des früheren HSV-Profis Ignace Van der Brempt sowie Lucas Da Cunha (48.) trafen für die Mannschaft von Trainer Cesc Fabregas.