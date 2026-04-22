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Cristiano Ronaldo bald mit seinem Sohn in einem Team? Al-Nassr plant offenbar Beförderung

Veröffentlicht:

von ran

ran Fußball Bundesliga

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Videoclip • 01:13 Min

Hat Al-Nassr bald zwei Cristianos? Offenbar erwägt man beim Team von Cristiano Ronaldo, seinen Sohn in der kommenden Saison in die erste Mannschaft zu befördern.

Eine historische Premiere könnte sich beim saudi-arabischen Spitzenklub Al-Nassr anbahnen: Der Verein erwägt nach Informationen der arabischen Zeitung Al Wiam, Cristiano Ronaldo Jr. in der kommenden Saison in den Profikader zu integrieren.

Transfer-Experte Fabrizio Romano bestätigte die Pläne via X: „Al-Nassr zieht in Betracht, Cristiano Ronaldo Jr. ab der nächsten Saison ins Training mit der ersten Mannschaft einzubeziehen. Er wird im Juni 16, und Al-Nassr beobachtet seine Entwicklung sowie die besten Optionen für seinen Weg genau."

Der 15-Jährige absolvierte in der laufenden Saison eine starke Spielzeit in der U16 von Al-Nassr und erzielte dabei zuletzt einen Dreierpack. Mit einer Körpergröße von 1,87 Metern bringt er auch die körperlichen Voraussetzungen für den Sprung in den Herrenfußball mit.

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Cristiano Ronaldo: Wie der Vater, so der Sohn

Ronaldo Jr. spielte in der Vergangenheit bereits in den Nachwuchsabteilungen von Vereinen, bei denen auch sein Vater aktiv war, darunter Manchester United und Juventus.

Zuletzt absolvierte er zudem ein Probetraining mit den Real-Madrid-U16s, was Spekulationen über einen möglichen Wechsel in die spanische Hauptstadt anheizte.

Sollte es tatsächlich zu einem gemeinsamen Einsatz kommen, würden Vater und Sohn zu einem der wenigen Vater-Sohn-Duos in der Geschichte des Profifußballs werden, die gemeinsam für denselben Verein aufgelaufen sind.

Cristiano Ronaldo senior befindet sich derweil auf dem Weg zu seinem ersten Meistertitel in der Saudi Pro League: Al-Nassr führt die Tabelle mit 76 Punkten aus 29 Spielen und einem Vorsprung von acht Zählern auf Verfolger Al-Hilal an.

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