Cristiano Ronaldo bald mit seinem Sohn in einem Team? Al-Nassr plant offenbar Beförderung

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Joshua Kimmich faltet Schiedsrichter zusammen Videoclip • 01:13 Min Link kopieren Teilen

Hat Al-Nassr bald zwei Cristianos? Offenbar erwägt man beim Team von Cristiano Ronaldo, seinen Sohn in der kommenden Saison in die erste Mannschaft zu befördern.

Eine historische Premiere könnte sich beim saudi-arabischen Spitzenklub Al-Nassr anbahnen: Der Verein erwägt nach Informationen der arabischen Zeitung Al Wiam, Cristiano Ronaldo Jr. in der kommenden Saison in den Profikader zu integrieren. Transfer-Experte Fabrizio Romano bestätigte die Pläne via X: „Al-Nassr zieht in Betracht, Cristiano Ronaldo Jr. ab der nächsten Saison ins Training mit der ersten Mannschaft einzubeziehen. Er wird im Juni 16, und Al-Nassr beobachtet seine Entwicklung sowie die besten Optionen für seinen Weg genau." Der 15-Jährige absolvierte in der laufenden Saison eine starke Spielzeit in der U16 von Al-Nassr und erzielte dabei zuletzt einen Dreierpack. Mit einer Körpergröße von 1,87 Metern bringt er auch die körperlichen Voraussetzungen für den Sprung in den Herrenfußball mit.

Kommende Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 11:00 Uhr • Snooker Snooker-WM: 1. Runde im Livestream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 11:00 Uhr • Snooker Snooker-WM: 1. Runde im Livestream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Fussball DFB-Pokal: Halbfinale Leverkusen - FC Bayern im Livestream Verfügbar auf Joyn 170 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Fussball DFB-Pokal: Halbfinale Leverkusen - FC Bayern im Livestream Verfügbar auf Joyn 170 Min Link kopieren Teilen

- Anzeige -

- Anzeige -