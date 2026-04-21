Real Madrid siegt nach Bayern-K.o. wieder - Camavinga ausgepfiffen

Real erledigt die Pflichtaufgabe gegen Deportivo Alavés und hält die kleine Chance auf die Meisterschaft am Leben. Die Fans zeigen ihren Frust über das Champions-League-Aus.

Nach dem Aus gegen den FC Bayern in der Champions League ist Real Madrid erstmals nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg wieder als Gewinner vom Platz gegangen.

In Spaniens La Liga lösten die Königlichen ihre Pflichtaufgabe gegen Abstiegskandidat Deportivo Alavés mit 2:1 (1:0) - und hielten damit Resthoffnungen auf immerhin einen Titel in dieser Saison am Leben. Dass der Frust ob des K.o. gegen Bayern bei den Real-Fans aber noch längst nicht verdaut ist, bekam Eduardo Camavinga zu spüren.

Bei noch sechs verbleibenden Ligaspielen hat das Team von Trainer Álvaro Arbeloa sechs Punkte Rückstand auf den FC Barcelona. Kylian Mbappé (30.) und Vinicius Júnior (50.) trafen, Toni Martinez traf spät für die Gäste (90.+3). Barelona kann den Erzrivalen am Mittwoch (21.30 Uhr im Liveticker auf ran.de) mit einem Sieg gegen Celta Vigo aber wieder distanzieren.

Vor dem Anpfiff hatte das Starensemble zunächst Spalier zu stehen. Die U19 wurde im Bernabéu mit reichlich Applaus empfangen - der königliche Nachwuchs hat den Profis schließlich etwas voraus: einen Titel. Am Montag hatte Real das Endspiel um die Youth League gewonnen und präsentierte nun die Trophäe.