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Die Western Conference Finals der NBA werden in Spiel 7 entschieden. Die San Antonio Spurs schlugen die Oklahoma City Thunder in Spiel 6 und treiben die Serie auf die Spitze.

Angeführt von Victor Wembanyama haben die San Antonio Spurs in den Conference Finals der NBA ein entscheidendes siebtes Spiel erzwungen. Die Mannschaft um den französischen Topstar bezwang Titelverteidiger Oklahoma City Thunder vor heimischer Kulisse souverän mit 118:91 und stellte in der Best-of-seven-Serie auf 3-3. Das entscheidende Duell um den Final-Einzug findet deutscher Zeit in der Nacht zu Sonntag im Paycom Center in Oklahoma City statt. Im sechsten Duell mit OKC trumpfte Wembanyama mit einem Double-Double von 28 Punkten sowie zehn Rebounds auf und stellte damit NBA-MVP Shai Gilgeous-Alexander in den Schatten. Der Topspieler der Thunder kam lediglich auf 15 Zähler und zeigte seine schwächste Leistung in der Serie.

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