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NBA-Playoffs: San Antonio Spurs schlagen Oklahoma City Thunder und erkämpfen sich Showdown in Spiel 7
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:29 Min
Die Western Conference Finals der NBA werden in Spiel 7 entschieden. Die San Antonio Spurs schlugen die Oklahoma City Thunder in Spiel 6 und treiben die Serie auf die Spitze.
Angeführt von Victor Wembanyama haben die San Antonio Spurs in den Conference Finals der NBA ein entscheidendes siebtes Spiel erzwungen.
Die Mannschaft um den französischen Topstar bezwang Titelverteidiger Oklahoma City Thunder vor heimischer Kulisse souverän mit 118:91 und stellte in der Best-of-seven-Serie auf 3-3. Das entscheidende Duell um den Final-Einzug findet deutscher Zeit in der Nacht zu Sonntag im Paycom Center in Oklahoma City statt.
Im sechsten Duell mit OKC trumpfte Wembanyama mit einem Double-Double von 28 Punkten sowie zehn Rebounds auf und stellte damit NBA-MVP Shai Gilgeous-Alexander in den Schatten. Der Topspieler der Thunder kam lediglich auf 15 Zähler und zeigte seine schwächste Leistung in der Serie.
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Showdown in Oklahoma City: "Wir haben noch nichts erreicht"
"Wir haben noch nichts erreicht", sagte Wembanyama: "Wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, fühlt es sich an wie die beste Gelegenheit."
Die Spurs dominierten die Partie von Beginn an, setzten sich bereits im ersten Abschnitt ab - und zogen im dritten Viertel mit einem zwischenzeitlichen 20:0-Lauf uneinholbar davon. "Es ging um alles oder nichts, und viele Fans werden glücklich sein", betonte Head Coach Mitch Johnson. Er erwarte für das Entscheidungsspiel "nichts Geringeres".
Für OKC steuerte der deutsche Isaiah Hartenstein zehn Punkte, fünf Rebounds und drei Assists bei. "Wenn man so verliert, wie wir es heute Abend getan haben, gibt es vieles, was wir hätten besser machen können - darauf werden wir uns konzentrieren", sagte Oklahoma-Trainer Mark Daigneault mit Blick auf die siebte Partie.
In den NBA Finals warten die New York Knicks, die zuvor durch einen 4-0-Sweep für das Aus der Cleveland Cavaliers um Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder gesorgt hatten.