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Basketball-WM: DBB-Frauen blicken zur Auslosung nach Berlin - Duell gegen Vizeweltmeister droht

Veröffentlicht:

von SID

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NBA: Liebes-Aus bei Luka Doncic - Superstar droht Sorgerecht-Streit

Videoclip • 01:15 Min

Die deutschen Basketballerinnen gehen bei der Heim-WM die Topteams aus dem Weg. Dennoch könnten bei der Auslosung harte Brocken in der DBB-Gruppe landen.

Ganz dicke Brocken bleiben Satou Sabally und Co. in der Gruppenphase der Heim-WM erspart, für die deutschen Basketballerinnen könnte es dennoch früh knifflig werden. Bei der mit Spannung erwarteten Auslosung für das Turnier am Dienstag (ab 17:55 Uhr im Livestream auf Joyn) im Spielort Berlin wird der Gastgeber aus Topf eins gezogen, zumindest Titelverteidiger USA, Frankreich und Australien scheiden damit als mögliche Gegner aus.

Der Mannschaft von Bundestrainer Olaf Lange drohen Duelle mit dem Weltranglistenvierten und Vizeweltmeister China, Europameister Belgien (5.) oder Spanien (6.). 16 Teilnehmer werden auf vier Gruppen aufgeteilt, maximal zwei Teams dürfen dabei aus Europa kommen. Deutschland tritt bei der WM (4. bis 13. September) in Vorrundenstaffel A an.

Erst zum dritten Mal nimmt eine deutsche Auswahl an einer Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen teil. 1998 hatte ein Team des Deutschen Basketball Bundes (DBB) ebenfalls zu Hause mitgespielt, 1967 war die DDR in Prag angetreten.

Nächste Livestreams auf Joyn

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WM-Gruppen-Auslosung in Berlin und Ehrung für Nowitzki

Das DBB-Team um Starspielerin Sabally (New York Liberty) hatte sein Ticket für die Weltmeisterschaft automatisch sicher. In der sportlich unbedeutenden Qualifikation im März wurde die deutsche Mannschaft in Villeurbanne hinter dem in fünf Spielen ungeschlagenen Gastgeber Frankreich Zweite.

Nach der Auslosung gibt es im Kraftwerk Berlin einen weiteren Programmpunkt. Der Weltverband FIBA nimmt neue Mitglieder in seine Hall of Fame auf, darunter die deutsche Legende Dirk Nowitzki.

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