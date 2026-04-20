Basketball-WM: DBB-Frauen blicken zur Auslosung nach Berlin - Duell gegen Vizeweltmeister droht

Die deutschen Basketballerinnen gehen bei der Heim-WM die Topteams aus dem Weg. Dennoch könnten bei der Auslosung harte Brocken in der DBB-Gruppe landen.

Ganz dicke Brocken bleiben Satou Sabally und Co. in der Gruppenphase der Heim-WM erspart, für die deutschen Basketballerinnen könnte es dennoch früh knifflig werden. Bei der mit Spannung erwarteten Auslosung für das Turnier am Dienstag (ab 17:55 Uhr im Livestream auf Joyn) im Spielort Berlin wird der Gastgeber aus Topf eins gezogen, zumindest Titelverteidiger USA, Frankreich und Australien scheiden damit als mögliche Gegner aus.

Der Mannschaft von Bundestrainer Olaf Lange drohen Duelle mit dem Weltranglistenvierten und Vizeweltmeister China, Europameister Belgien (5.) oder Spanien (6.). 16 Teilnehmer werden auf vier Gruppen aufgeteilt, maximal zwei Teams dürfen dabei aus Europa kommen. Deutschland tritt bei der WM (4. bis 13. September) in Vorrundenstaffel A an.

Erst zum dritten Mal nimmt eine deutsche Auswahl an einer Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen teil. 1998 hatte ein Team des Deutschen Basketball Bundes (DBB) ebenfalls zu Hause mitgespielt, 1967 war die DDR in Prag angetreten.